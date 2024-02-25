أمنية ترسي قواعد جديدة في تجارب العملاء وتعلن عن بدء مشروع تطبيق أنظمة خدمة العملاء CX الأولى من نوعها في المملكة

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في خطوة رائدة واستباقية سترسي قواعد جديدة في تفاعلات العملاء ، أعلنت شركة أمنية عن بدء مشروع تطبيق أنظمة خدمة العملاء CX المتطورة الأولى من نوعها في المملكة، والتي تعد حلاً ثورياً ومبتكراً سيحدث نقلة نوعية في كيفية تواصل الشركات مع عملائها، مما يوفر مستوى لا مثيل له من التفاعل وزيادة مستويات الرضا.وستقوم شركة Tecnotree المنصة الرقمية العالمية الرائدة المتخصصة في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتقنيات السحابية الأصلية، بتنفيذ المشروع الذي يتوقع الإنتهاء من تطبيق مرحلته الأولى مطلع العام 2025.ويأتي تنفيذ هذا المشروعإدراكاً من شركة أمنية للدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تشكيل تفاعلات الأعمال الحديثة، حيث ستباشر الشركة بـتنفيذ حل شامل لا يقوم فقط بتبسيط إدارة بيانات العملاء، بل يضع أيضا تجربة العملاء في صدارة أولويات الشركة.ويهدف مشروع أنظمة خدمة العملاء CX إلى معالجة التحديات التي تواجهها الشركات في فهم عملائها وإشراكهم والاحتفاظ بهم في هذا العصر الرقمي المتزايد، حيث توفر هذه المنصة رؤية شاملة لتفاعلات العملاء، وتلبي توقعاتهم للتجارب الشخصية والسلسة على أعلى مستوى.وبالإضافة إلى اعتماد تكنولوجيا جديدة، يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في كيفية إدراك الشركات لعلاقاتها مع العملاء وتحديد أولوياتها، إلى جانب الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة لإعادة تعريف معايير الصناعة.وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: "إن المباشرة في مشروع تطبيق أنظمة خدمة العملاء CX المتطورة يمثل خطوة مهمة في رحلتنا التحويلية نحو تغيير كيفية تفاعلنا مع عملائنا وتلبية توقعاتهم ، وهو دليل على التزامنا الراسخ بفهم وإشراك وإبقاء عملائنا مواكبين ومطلعين على ما يحدث في العالم الرقمي الذي يشهد تطوراً مستمراً ومتزايداً، لقد ارتفعت توقعات العملاء للحصول على تجارب شخصية سلسة إلى آفاق جديدة، وهذا المشروع مصمم لتلبية وتجاوز هذه المطالب من خلال تقديم رؤية شاملة لتفاعلات العملاء".وأضاف قمحيه: "تتطلع شركة أمنية إلى مستقبل حيث يمكن لعملائها من الشركات أن تتفوق في فهم وتلبية الاحتياجات الديناميكية لعملائها، ودفعهم نحو النمو المستدام والنجاح في العصر الرقمي".وفي تعليق منها على الصفقة الجديدة، قالت الرئيس التنفيذي لشركة Tecnotree بادما رافيشاندر: "سعيدون بهذا التعاون مع شركة أمنية، حيث سنقوم بمساعدتهم على إعادة تعريف تجارب رقمية لا مثيل لها بدعم من حلول BSS الرقمية ومنصة Sensa AIML، لتحقيق التحول في أعمالهم، حيث ستمكن حزمة BSS الرقمية الخاصة من تكنوتري المدمجة بإمكانيات Tecnotree Sensa AIML العميل من تحسين مرونة الأعمال والاستجابة بشكل أسرع لديناميكيات السوق، مع إضفاء الطابع الإنساني على التجارب وتمكين دورة حياة رحلة العميل من خلال التخصيص الفائق من Sensa".وأضافت رافيشاندر :" سيسهم هذا التحول أيضاً في تحسين وتخفيض التكاليف التشغيلية، مع تحسين القدرة على تسييل الإيرادات بشكل كبير من خلال توصياتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي"، مشيرة إلى هذا التعاون يمثل خطوة كبيرة لشركة Tecnotree في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التزامها بتعزيز الخدمات الرقمية التي تخلق التميز في الأعمال وتساعد الشركات على تقديم تجارب عملاء لا مثيل لها".