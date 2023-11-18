السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"أمنية" تساهم بتوفير مجموعة وظائف بالتعاون مع "الوطني للتشغيل"

أمنية
أمنية
  في إطار حرصها على دعم وتمكين الشباب الأردني، أعلنت شركة أمنية عن مشاركتها في البرنامج الوطني للتشغيل، الهادف إلى توفير فرص عمل للأردنيين، من خلال توظيف مجموعة من الباحثين عن فرص عمل في الشركة، بعد انقضاء فترة التدريب المتفق عليها في بنود البرنامج.اضافة اعلان
ويعد هذا البرنامج من الجهود التي تبذلها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، لخفض معدلات البطالة في المملكة، حيث يهدف إلى تشغيل الأردنيين والأردنيات في الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاما، من خلال تشجيع القطاع الخاص على توفير فرص العمل في جميع القطاعات الاقتصادية وفي جميع محافظات المملكة.
وأعربت المديرة التنفيذية لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية لشركة أمنية، ديانا السعيدي عن اعتزاز شركة أمنية وفخرها بالمساهمة في توظيف المزيد من الأردنيين وقالت: "فخورون بتعاوننا مع البرنامج الوطني للتشغيل لتوفير فرص عمل للشباب الأردني ودعم جهود الحكومة في التقليل من نسب البطالة وتمكين الشباب الأردني من الانخراط في سوق العمل".
وأضافت السعيدي: "نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الأردن، لذا التزمنا في شركة أمنية، بتوفير فرص عمل لمجموعة من الشباب الأردني بعد تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم المهنية، ونحن على ثقة تامة بقدرتهم على العمل الجاد والاضطلاع بحرفية عالية بالمهام الموكلة إليهم".
وأكدت السعيدي، أن استثمار شركة أمنية في تشغيل الشباب الأردني وتوفير فرص العمل له يسلط الضوء أكثر على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للأردنيين، مشيرة إلى أن تعاون "أمنية" مع البرنامج الوطني للتشغيل، يعد جسرا مهما لتمكين الشباب الأردني ومساعدته على تحقيق استقلاليته المالية.
ويستهدف البرنامج الوطني للتشغيل الذي يقع ضمن برنامج عمل الحكومة الاقتصادي للفترة 2021-2023، تشغيل 60 ألف عامل وعاملة، من الباحثين عن فرص عمل من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما، من خلال التقديم للمنصة الوطنية للتشغيل، أو مديريات وأقسام التشغيل المنتشرة وغرف الصناعة والتجارة والبلديات، في مناطق المملكة كافة.
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