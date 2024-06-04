 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أمنية" تعلن أسماء شركات المقاولات المتميزة والفائزة بجائزة السلامة والصحة المهنية لعام 2023

Health and Safety Contractors Awards
أمنية تعلن أسماء شركات المقاولات المتميزة
 في حدث هو الثالث من نوعه، أعلنت شركة أمنية اليوم الخميس في حفل خاص أقيم في فندق هيلتون عمّان، أسماء شركات المقاولات المتميزة والفائزة بجائزة السلامة والصحة المهنية لعام 2023 الذين أظهروا التزاماً استثنائياً بمعايير الصحة والسلامة التي وضعتها "أمنية".اضافة اعلان
وبناء على منهجية التقييم المعتمدة لدى أمنية والتي تتضمن شروطاً ومتطلبات خاصة بالصحة والسلامة في العمليات الميدانية بما في ذلك الالتزام بارتداء معدّات الحماية الشخصية  وإعدادات سلامة الموقع وممارسات السلامة وغيرها، فازت شركة الجيل الخامس للخدمات الهندسية (5G) بالمركز الأول، وشركة الأبحاث لتطوير البرمجيات (R&D) بالمركز الثاني، فيما جاءت شركة المتخصصون لخدمة شبكات الاتصالات ( UTC ) في المركز الثالث، وحصلت الشركة الذكية للخدمات الهندسية (Smart ) على جائزة بوابة الصحة والسلامة التي تم إطلاقها في العام 2022 وتعد منصة اتصال بين أمنية ومقاوليها في جميع جوانب الصحة والسلامة والإعلانات بالإضافة إلى الأخبار الدورية.
وتم خلال الحفل  تسليط الضوء على إنجازات شركات المقاولات الفائزة، بهدف تشجيع ثقافة التميز في مجال السلامة عبر جميع مشاريع شركة أمنية. بالإضافة مناقشة أي قضايا أو تحديات متكررة تتعلق بالصحة والسلامة والعمل على معالجتها، لتعزيز بيئة عمل مثالية يتم فيها إعطاء الأولوية للسلامة من قبل الجميع.
وتحدث في حفل التكريم كل من المدير التنفيذي لدائرة أمن المعلومات و استمرارية الأعمال في شركة أمنية أمجد فروقة، ورئيس الدائرة التقنية علاء إبراهيم، عن أهمية البرنامج في تعزيز ثقافة السلامة لدى مقاولي "أمنية"، بما يتماشى مع رؤية الشركة الاستراتيجية للحفاظ على سلامة جميع الأطراف المعنية.
وسلّط المتحدثون الضوء على علاقة التعاون الوثيقة التي تربط بين شركة أمنية ومقاوليها، حيث تمكن الطرفان من خلالها من التغلب على عديد من الصعوبات والتحديات، وعززت من تطبيق إجراءات وأنظمة فعالة تضمن الامتثال لمعايير الصحة والسلامة، معربين عن امتنانهم لجميع المقاولين لقدرتهم على تنفيذ الأعمال الفنية بجودة عالية مع  الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية.
وأشاروا إلى أن نسبة التزام مقاولي الشركة بمتطلبات الصحة والسلامة تجاوزت التوقعات وتتماشى مع الأهداف التي حددتها الشركة، مشددين على استثمار  أمنية المستمر في تدريب الموظفين على أحدث المعايير والتقنيات في مجال الصحة والسلامة لضمان بيئة عمل آمنة للجميع.
وفي تعقيبه على هذا التكريم قال أمجد فروقة، المدير التنفيذي لدائرة أمن المعلومات و استمرارية الأعمال في شركة أمنية: "تعتبر الصحة والسلامة أولوية قصوى في "أمنية"، ونحن نؤمن بأن تعزيز ثقافة السلامة في جميع مشاريعنا يساهم في تحقيق النجاح المستدام. يسعدنا تكريم المقاولين الذين أظهروا التزاماً قوياً بقيمنا الأساسية ذات الصلة، ونأمل أن يكون هذا الحفل حافزا للجميع لمواصلة العمل والتعاون المشترك لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع الأوقات وضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة للجميع."
من جانبها، أعرب مسؤولو الشركات الفائزة عن اعتزازهم بهذا التكريم وشراكتهم الاستراتيجية مع  "أمنية"، مشددين على أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح جزءً لا يتجزأ من ثقافة العمل لدى جميع المهندسين والفنيين في شركاتهم. وأجمعوا على أن هذه المعايير تساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة، وهو ما انعكس إيجاباً على انخفاض ملحوظ في نسبة الإصابات في مواقع العمل.


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