أمنية تنقل تجربة الفايبر المنزلي في الأردن للمستقبل

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في خطوة من شأنها نقل تجربة الانترنت المنزلي في الأردن نحو المستقبل، أعلنت شركة أمنية، اليوم عن إطلاقها لتقنية فايبر لكل غرفة، فايبر بلس Fiber Plus، وبأسعار منافسة لتزود مشتركيها بأفضل تجربة ممكنة، من خلال توفير سرعات إنترنت عالية في جميع أرجاء المنزل دون انقطاع.ويتوقع لهذه التقنية الحديثة التي ستوفرها شركة أمنية لعملائها بسرعات فائقة تتراوح ما بين 600 - 2000 ميجابت بالثانية في جميع أرجاء المنزل دون انقطاع، أن تحدث ثورة في حلول الاتصال خاصة عند استخدام منصات الترفيه والألعاب وتطبيقات الواقع الافتراضي ومواقع التعلم الإلكتروني، وذلك من خلال تمديد ألياف الفايبر لكل غرفة داخل المنزل بحرفية عالية ، وبما يعكس حرص الشركة على تقديم آخر وأحدث التقنيات وخدمات الانترنت عالية السرعة لمشتركيها.وتعليقاً على هذه الخدمة، قال رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان: "يسعدنا إطلاق تقنية الفايبر لكل غرفة، فايبر بلس Fiber Plus ، التي تعد خطوة مهمة في مسيرتنا نحو توفير حلول اتصال متطورة لعملائنا. حيث نؤمن بأن هذه التقنية هي مستقبل الإنترنت المنزلي، لذا نلتزم بتزويدهم بأفضل التجارب الممكنة، من خلال توفير تجربة إنترنت لا مثيل لها ودون انقطاع."وأضاف سويدان: "الابتكار هو أحد أسرار نجاح شركة أمنية، وقد ساعدها ذلك في بناء سمعة مرموقة بفضل التزامها بتقديم خدمة عالية الجودة لعملائها، واليوم نعزز من هذا النجاح بإطلاق تقنية الفايبر لكل غرفة، نحن واثقون من أن هذه التقنية ستحقق أهداف التحول الرقمي من جهة وستلبي احتياجات وتطلعات عملائنا من جهة أخرى."تجدر الإشارة إلى أن تقنية فايبر لكل غرفة تعمل باستخدام عدة راوترات (نقاط وصول) موزعة بشكل استراتيجي في أنحاء المنزل لتوفير تغطية قوية في كل غرفة خصوصاً في المنازل والمكاتب ذات المساحات الكبيرة ذات الغرف والطوابق المتعددة.للمزيد من المعلومات حول تقنية الفايبر إلى الغرف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة أمنية https://www.umniah.com.