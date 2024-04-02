الثلاثاء 02 نيسان 2024
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أمنية توسّع تغطية شبكة الألياف الضوئية لتشمل مناطق جديدة في محافظتي العاصمة والزرقاء

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أمنية توسّع تغطية شبكة الألياف الضوئية
أعلنت شركة أمنية، عن توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية "الفايبر" لتشمل مناطق جديدة في جنوب شرق العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء، حيث تمّ ضمّ كل من الهاشمية، والسخنة، والمغيرات، ومنطقة أبو صياح إلى قائمة المناطق المشمولة بالخدمة. وبذلك، يرتفع عدد المنازل التي تُغطّيها شبكة أمنية من الألياف الضوئية إلى 1,500,000 منزل.اضافة اعلان
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة أمنية بتلبية احتياجات عملائها من خلال مواكبة تطورات التحول الرقمي ووضع أحدث التقنيات بين أيديهم، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في دعم مسيرة التحول الرقمي في الأردن من خلال توفير خدمات وحلول متطورة في السوق.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، أكد رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان حرص أمنية على مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات عملائها المتزايدة من خدمات الإنترنت فائقة السرعة، وقال:" تُعدّ توسعة نطاق شبكة الفايبر خطوة هامّة في مسيرة التحول الرقمي في الأردن، ونحن ملتزمون بتوفير أفضل الخدمات والحلول لعملائنا بأسعار منافسة. ونؤمن أنّ خدمة الفايبر ستُساهم في تعزيز تجربة عملائنا وتوفير المزيد من الفرص لهم في مختلف المجالات."
ولفت سويدان أن خدمة الفايبر من أمنية، بفضل سرعاتها الفائقة وقدراتها غير المحدودة، ستدعم عملاء أمنية في إنجاز مشاريعهم بكفاءة ومهنية. وأشار إلى أن مشتركي أمنية فايبر سيتمكنون من مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الدقة، وتحميل الملفات الضخمة، وتنزيل الأفلام والألعاب في غضون ثوانٍ دون انقطاع.
وأكد سويدان التزام شركة أمنية بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية لشبكتها لتقديم أفضل تجربة إنترنت لعملائها، معززة بذلك دورها كلاعب رئيس في قطاع الاتصالات الأردني وفي دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة
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