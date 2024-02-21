الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أمنية توقع اتفاقية شراكة مع تكية أم علي وتعلن تفاصيل حملتها الرمضانية السنوية "أمنية الخير"

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أمنية توقع اتفاقية شراكة مع تكية أم علي

للعام السابع على التوالي، أعلنت شركة أمنية عن إطلاق حملتها السنوية الرمضانية "أمنية الخير" والتي تتضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع التكافلية والتطوعية على امتداد شهر رمضان المبارك. وبموجب هذه الحملة التي تأتي تنفيذاً لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة، وقعت أمنية اتفاقية شراكة استراتيجية مع تكية أم علي تهدف إلى رعاية عدد من العائلات التي تعيش تحت خط الفقر في الأردن، وتزويد كل أسرة بطرود غذائية شهرياً على مدار العام. اضافة اعلان
ووقع الاتفاقية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه والمدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي في شركة أمنية وجيهة الحسيني، كل من مدير عام تكية أم علي سامر بلقر، ورئيس الدائرة المالية في شركة أمنية، سامر طه وعدد من كبار الموظفين من كلا الفريقين.
وبإطلاق هذه الحملة السنوية التي تمتد من 11 أذار وحتى 10 نيسان المقبلين، تدعم شركة أمنية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية.
وتتضمن أنشطة الحملة التي سيتطوع فريق شباب أمنية وموظفيها لتنفيذها ضمن برنامج الشركة للعمل التطوعي UVolunteer رعاية إفطار رئيسي في موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي – منطقة المحطة ، وتوزيع الطرود الغذائية ، إضافة إلى تغليف المواد الغذائية في مستودع تكية أم علي.
أيضاً وفي هذا الصدد ستقوم أمنية باستضافة عدد من الفعاليات خلال الشهر الفضيل بالتعاون مع المنظمات والجمعيات الخيرية في عمان.
وفي تعليقه على هذه الحملة قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: "إن البرامج والمبادرات التكافلية التي ستنفذها شركة أمنية طيلة شهر رمضان المبارك تنبع من مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتسعى من خلالها إما منفردة أو بشراكات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية غير الربحية إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة"، موضحاً أن تكية أم علي تعتبر من مؤسسات العمل الاجتماعي الرائدة في المملكة ولهما بصمات واضحة في العمل الخيري وترسيخ مفاهيم العدالة والتكافؤ وتعزيز معاني الخير في المجتمع الأردني، حيث تفخر أمنية بدعم برامجهما والعمل معهما عن قرب.
وأشاد قمحيه بالجهود التطوعية التي يبذلها فريق شباب وموظفي أمنية على مدار العام وتحديداً خلال حملة" أمنية الخير" حيث يحرصون دائما على عكس الصورة المشرقة لشركة أمنية من خلال ترسيخ وتعظيم القيم الإنسانية النبيلة التي يُعرف بها الشعب الأردني والتي تتعاظم خلال الشهر المبارك.
من جانبه، قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر: "نثمن عالياً دعم شركة أمنية لبرامج تكية أم علي من خلال كفالة الأسر المحتاجة وضمان تأمين قوت الأسر الأشد فقراً طوال العام إيماناً من شركة أمنية بأن حاجة الأسر المحتاجة لا تقتصر على الشهر الفضيل وانما على مدار العام"، ونشكرها على هذه الشراكة المثمرة  عبر سنوات والتي تسهم بدورها في تحقيق أهدافنا في مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للمحتاجين. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستكون نموذجاً يحتذى به في مجال العمل الخيري."
وتجدر الإشارة إلى أن شركة أمنية تبنت منذ تأسيسها مبادرة “أمنية الخير” لتكون المظلة الرئيسية التي تندرج تحتها جميع برامج العطاء للشركة، وتهدف إلى دعم العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية التي تقام على مدار العام وتساهم في تنمية المجتمع.
وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي المستدام لـِ 20,000 أسرة محتاجة ومعتمدة تقع تحت خط الفقر الغذائي في 12 محافظة في المملكة، من خلال الطرود الغذائية الشهرية والتي تحتوي على 19 مادة غذائية تفي بمتطلبات الأسرة التغذوية شهرياً وعلى مدار العام.
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