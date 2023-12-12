الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أمنية توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت في مجال الحلول السحابية والذكاء الصناعي والأجهزة الطرفية الخاصة بالـ 5G

أمنية توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت في مجال الحلول السحابية والذكاء الصناعي والأجهزة الطرفية الخاصة بالـ 5G
أمنية توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت في مجال الحلول السحابية والذكاء الصناعي والأجهزة الطرفية الخاصة بالـ 5G
وقعت شركة أمنية، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العالمية، للتعاون في مجال الحلول السحابية والذكاء الاصطناعي والأجهزة الطرفية الخاصة بشبكات الجيل الخامس (5G) على هامش معرض جايتكس - أكبر معرض للتكنولوجيا بالمنطقة – والذي عُقد في دبي في أكتوبر الماضي.اضافة اعلان
ووقع المذكرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في سوق الاتصالات الأردني، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه وهدى ربايعه مدير حلول الاعمال السحابيه لدى شركة مايكروسوفت بحضور رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر، و  المدير الاقليمي لمبيعات أزور السحابية لدى مايكروسوفت مروه بريستون.
وبموجب المذكرة، ستقوم شركة أمنية بترويج حلول ومنتجات شركة مايكروسوفت، السحابية والمتعلقة بالذكاء الصناعي، والأجهزة الخاصة بشبكات الجيل الخامس، في قطاع الأعمال في الأردن.
وقال قمحيه عقب التوقيع: "إن هذه الاتفاقية تنطوي على عدة فوائد، تتلخص في جذب أحدث التقنيات والحلول والمنتجات السحابية وشبكات الجيل الخامس والذكاء الصناعي، إلى السوق الأردني، باعتبارنا أول شركة في السوق تبرم شراكة من هذا النوع مع شركة مايكروسوفت العالمية".
وأضاف أن هذه الحلول المبتكرة ستسهم بتحقيق نقلة نوعية للشركات الصغيرة المتوسطة والقطاع المصرفي، التي تتطلب في أعمالها مثل هذه الحلول، اعتمادا على قاعدة مشتركي أمنية في حلول الأعمال، وجودة حلول ومنتجات مايكروسوفت.
أكد يوسف الخالدي، نائب رئيس عمليات سحابة مايكروسوفت أزور، أن تطور التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي يشكلان ركيزة أساسية في بيئة الأعمال الحديثة. مشيرًا أن المؤسسات بمختلف مجالاتها تسعى جاهدة لاستخدام هذه التقنيات لتعزيز أدائها وتحقيق تفوق تنافسي في البيئة الرقمية المعاصرة التي تتسم  بتغيراتها المستمرة. كما نوه الخالدي على أهمية التعاون مع "أمنية" بهدف نشر قدرات هذه التقنيات المحورية في مجال التحول الرقمي للمؤسسات في جميع أنحاء الأردن. لافتًا الانتباه إلى فوائد هذه الشراكة في تطوير حلول جديدة وقدرتها على رفع كفاءة وجودة العمل، بالاضافة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد، والاستمرار في دعم المؤسسات الأردنية في رحلاتها نحو  تحقيق التحول الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار.
تشمل مذكرة التفاهم، تصميم حلول مبتكرة تتيح الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها شبكات الجيل الخامس، في الحوسبة والذكاء الصناعي، واعتماد أمنية على خبرات مايكروسوفت في استكشاف وتطوير حلول شبكات الجيل الخامس الخاصة.
يذكر أن شركة مايكروسوفت تعد من أقوى الشركات في العالم في مجال الحلول السحابية والذكاء الصناعي، فيما تقدم أمنية مجموعة من الحلول الرائدة في قطاع الأعمال، في مقدمتها الحلول السحابية، علاوة على تشغيلها أول شبكة جيل خامس في الأردن.

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