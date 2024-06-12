أمنية راعي الاتصالات الحصري لمنتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن

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أعلنت شركة أمنية عن رعايتها لمنتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن، الذي عقد أعماله تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.وجاء المنتدى، الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي وجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا(، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: "إن رعاية أمنية لهذا الحدث تأتي لإيمان الشركة بأن الأردن يمتلك بيئة خصبة للأعمال، وقادرة على عقد شراكات مع الاتحاد الأوروبي، ولإيماننا بضرورة دعم رؤية التحديث الاقتصادي، التي دعت لتجهيز البنية التحتية الجاذبة للاستثمار".وأضاف أن الدور الذي يلعبه المنتدى في بحث القضايا الرئيسية التي تهم الاستثمار والمستثمرين والتجارة الثنائية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، دفعنا للتواجد لتكون أمنية راعي الاتصالات الحصري لجلسات المنتدى.ومندوباً عن سمو ولي العهد، افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة فعاليات المنتدى، بمشاركة كبيرة من رجال أعمال أردنيين وأوروبيين ورواد الأعمال في حقول الطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي، والصناعة، بحضور مسؤولين حكوميين ومستثمرين وممثلي كبريات الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وخبراء مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.ويعد لمنتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن فرصة فريدة لجمع قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار والخبرات والعمل معاً لتحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر للأردن وأوروبا.