أورنج الأردن الأولى في المملكة في إطلاق خدمة تجوال VoLTE

في ظل التطور المتسارع والثوري في شبكات الاتصالات وصولاً إلى الجيل الخامـس، أحدثت هذه التقنيات المختلفة تغييرات غير مسبوقة لتعيد تشكيل تجربة العملاء. في هذا السياق، أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق خدمة التجوال الدولي تجارياُ من تقنية VoLTE لإجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

اضافة اعلان

وتعد أورنج الأردن مشغل الاتصالات الأول في الأردن الذي يعلن عن إطلاق خدمة التجوال الدولي من هذه التقنية الخاصة بالمكالمات الصوتية حيث وسّعت الشركة مؤخراً نطاق اتفاقيتها مع مشغل الاتصالات في الولايات المتحدة إي تي آند تي (AT&T) لتمنح مشتركي أورنج المسافرين الى الولايات المتحدة الأمريكية فرصة الاستمتاع بخدمة التجوال بتقنية VoLTE .

وتأتي هذه الخطوة في سياق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لتشغيل خدمات التجوال الدولي للعملاء المسافرين إلى الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب إقدام الشركة الأمريكية على إلغاء الخدمة على شبكتي الجيل الثاني والثالث التقليديتين بالنظر إلى ضرورة مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال والانتقال إلى الشبكات الأكثر تقدماً.

وحول إطلاق خدمة التجوال الدولي تجارياً للمرة الأولى من تقنية VoLTE أشار المدير التنفيذي للمبيعات الكلية (الجملة)، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات في أورنج الأردن المهندس وليد الدولات إلى أن العملاء سيتمكنون من البقاء على تواصل مع أحبابهم وذويهم خلال فترات سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الاستفادة من الميزات الأخرى لهذه التقنية.

وأضاف الدولات قائلاً :" تعمل أورنج الأردن بصورة مستمرة على مواكبة أحدث التقنيات وإتاحة الفرصة للعملاء للاستفادة منها وتوظيفها في حياتهم اليومية والعملية، ويأتي إطلاق خدمة التجوال الدولي من VoLTE في هذا السياق خصوصاً في ظل الميزات المتنوعة التي تقدمها التقنية".

وتسهم تقنية VoLTE في تعزيز جودة المكالمات الصوتية من خلال الصوت عالي الدقة والوضوح، بالإضافة إلى نقل الصوت والبيانات المتزامن أثناء المكالمات فضلاً عن القدرة على تصفح الإنترنت أثناء المكالمة الأمر الذي يزود العملاء بتجربة أفضل، كما تدعم استهلاك أقل للبطارية مقارنة بالمكالمات الصوتية العادية.

لمعرفة المزيد حول تقنية VoLTE يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني ويمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: .www.orange.jo

- انتهى -

نبذة عن Orangeالأردن

تعدّ Orangeالأردن المزوّد الرقمي الرائد المسؤول في المملكة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange العالمية، إذ تتميز بأفضل الشبكات والحلول الرقمية المبتكرة بما فيها خدمات الاتصال الثابت، الخلوي، الإنترنت، البيانات وحلول الحياة الذكية، من خلال فريق يضم أكثر من 1300 موظف يعملون بتميز لتلبية تطلعات واحتياجات المستخدمين في مختلف أنحاء الأردن.

تقدم Orange الأردن مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات ليس للأفراد فحسب، الذين يصل عددهم إلى ما يقارب 3.7 مليون زبون، إذ توفر أيضاً حلولاً متعددة ومصممة تناسب متطلبات القطاع المؤسسي والشركات من خلال علامتها التجارية (Orange Business Services - OBS).

تعتز Orange الأردن بقيمها السبعة الرئيسية وهي: الشفافية، المرونة، التركيز على النتائج، التركيز على الزبائن، التعاون، الاهتمام والتميز.

من خلال استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية المستوحاة من الرؤيا المستنيرة للخطة الاستراتيجية لمجموعة أورنج العالمية "قيادة المستقبل"، تواصل أورنج الأردن إحداث تأثير مستدام في مختلف أنحاء المملكة عبر تنفيذ عدة برامج رقمية وريادية مجانية لتمكين المزيد من الأردنيين وتعزيز الشمول الرقمي بما يسهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك بالتركيز على أربعة محاور رئيسية: التعليم الرقمي، الشمول الرقمي، الريادة والبيئة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo

نبذة عن Orange

تعتبرOrange أحد مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم بحجم مبيعات يصل الى 43.5 مليار يورو في 2022 وبعدد موظفين يصل الى 136,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 31 آذار/مارس 2023، بما فيهم 74,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 288 مليون زبون حتى 31 آذار/مارس 2023، بما فيها 243 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و24 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجارية Business Services Orange لخدمات الأعمال. وأطلقت المجموعة في شباط /فبراير2023 خطتها الاستراتيجية “قيادة المستقبل” المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. حيث، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORAومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN.

وللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.orange.com, www.orange-business.com وتطبيق أخبار Orange.

أو متابعتنا على تويتر: @orangegrouppr

تُعد Orange وأي منتجات أو خدمات أخرى مضمنة في هذه المواد علامات تجارية لشركة Orange أو Orange Brand Services Limited.