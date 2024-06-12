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Jordan News النسخة المطبوعة

أورنج الأردن تختتم برنامجها التدريبي للتقنيات الحديثة في الزراعة المستدامة

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أورنج الأردن تختتم برنامجها التدريبي للتقنيات الحديثة
على مدار الشهرين الماضيين، استطاع 18 من المبتكرين والخبراء في تقنيات الجيل الخامس ورواد الأعمال والطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي 5G Agri Bootcamp”"، بناء مهاراتهم في مجال توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الزراعة المستدامة التي تساهم في الحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز إنتاجية المزارعين، فضلاً عن توافقها مع السياقات الاجتماعية المختلفة. ويشكل هذا البرنامج الذي أعلنت أورنج الأردن عن اختتامه مؤخراً نقطة تحول هامة في الزراعة القائمة على التكنولوجيا، حيث سيسهم في تمكين المملكة من أن تشهد تطوراً ملحوظاً في هذا المجال الذي يصبح كل يوم أكثر أهمية.اضافة اعلان
وسيشكل خريجو البرنامج نواة لقطاع زراعي خالٍ من التحديات المختلفة ومن أبرزها غزو الجراد الصحراوي، الذي يؤثر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وذلك عن طريق إعادة تشكيل مشهد الزراعة المستدامة بفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة ما يقود إلى تحولات حقيقية في مجالات الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل خصوصاً للمزارعين في المناطق التي تعاني من هذه التحديات الزراعية.
ويشكل انضمام الرياديين إلى هذا البرنامج التدريبي علامة فارقة كونه يمكن رواد الأعمال من التوجه إلى إنشاء مشاريع تتمحور حول هذه الصناعة الحيوية.
وأشارت أورنج الأردن إلى أن التكنولوجيا أصبحت مكوناً حيوياً من مكونات مسيرة النمو الاقتصادية، وبالتالي هناك حاجة لتمكين المزيد من الشابات والشباب كي يأخذوا زمام المبادرة ويقودوا التغيير الإيجابي المنشود المدعوم بالذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وغيرها من التقنيات التي تسهم في التغلب على جميع التحديات التي تواجهها الزراعة التقليدية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج الرائد انطلق لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في تزويد المشاركين بالمعارف المتمحورة حول الطريقة المثلى لإيجاد حلول لمكافحة غزو الجراد الصحراوي عن طريق التكنولوجيا، حيث تم استعراض الأفكار المبتكرة للمشاريع خلال الحفل الختامي الذي شكل تتويجاً للجهود الهادفة إلى تشجيع الزراعة المستدامة.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:  www.orange.jo.
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