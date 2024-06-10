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Jordan News النسخة المطبوعة

أورنج الأردن تشارك الأردنيين فخرهم باليوبيل الفضي وتغير اسم الشبكة

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أورنج الأردن تشارك الأردنيين فخرهم باليوبيل الفضي
يستذكر الأردنيون مسيرة بناء وإنجاز شهدتها المملكة على مدار 25 عاماً مع حلول اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية. وانطلاقاً من حرص أورنج الأردن على أن تكون جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الأردني، شاركت الأردنيين فخرهم بهذه المحطة الوطنية الفارقة ضمن سلسلة من الفعاليات الوطنية، كما غيرت اسم الشبكة إلىJUBILEE 25.اضافة اعلان
‏‏وشاركت أورنج من خلال محطة خاصة ضمن مسار فعاليات اليوبيل الفضي، ما أتاح للمواطنين الفرصة للتعبير عن فرحهم والمشاركة بهذه الفعالية، وتضمن ذلك مشاهدة الموكب الأحمر. وتحمل هذه المناسبة معاني من الفخر والاعتزاز لدى الأردنيين كما تحتل مكانة هامة في قلوبهم وتنشر روحاً من التلاحم والفخر الوطني، انطلاقاً من رمزيتها حيث إنها تجسد رحلة من الإنجازات التي وضعت المملكة في مصاف الدول ذات الأهمية الإقليمية والعالمية في عدة مجالات.
وتقدمت أورنج الأردن بالتهنئة إلى صاحبي الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة الذكرى 25 لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، مشيدة برؤيته الثاقبة وإدارته الحكيمة التي أسهمت في تحقيق نمو وازدهار كبيرين في مختلف القطاعات الحيوية. كما هنأت أورنج الأردن الحكومة الأردنية وأفراد العائلة الأردنية الواحدة بهذه المناسبة التي تمثل بداية لفصل جديد من الإنجازات المستقبلية.
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