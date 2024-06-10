 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أورنج الأردن تفتتح معرض عبدون الجديد لتقديم تجربة مميزة للزبائن

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معرض أورنج في عبدون
افتتح أمين عمان المهندس يوسف الشواربة معرض عبدون الجديد من أورنج الأردنبحلته الجديدة، بالتزامن مع زيارة الرئيس التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية كريستل هايدمان، حيث تم الاطلاع على التجربة المميزة المقدمة للزبائن في المعرض، بحضور الرئيس التنفيذي لأورنج الشرق الأوسط وإفريقيا جيروم هاينك، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن فيليب منصور، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية.اضافة اعلان
وأشارت أورنج الأردن، إلى أن المعرض بحلته الجديدة يشكل تجسيداً لشعار الشركة الجديد "دايماً معاك"، والذي تم إطلاقه مؤخراً كتتويج لجهودها ومساعيها المتواصلة التي وضعت توقعات واحتياجات الزبائن في قلب وجوهر رؤية الشركة.
وأكدت بأن المعرض يتوافق مع كل ما تمثله أورنج من خلال الأجهزة الحديثة، وحلول الحياة الذكية، والتقنيات الثورية مثل الجيل الخامس، والطابع التفاعلي مع الزبائن، وسرعات الإنترنت العالية، وتجربة الزبائن المميزة، بالإضافة إلى الحلول الصديقة للبيئة.
ويمكّن معرض عبدون الجديد الزبائن من أن يعيشوا تجربة رقمية متكاملة من خلال إمكانية الاتصال مع الأجهزة والشاشات الموجودة في المعرض، بالإضافة إلى التجارب الافتراضية المدعومة بالجيل الخامس، وإمكانية حضور الفعاليات والأحداث المميزة.
ويتسم المعرض بأنه صديق للبيئة حيث تتوفر فيه بعض الميزات الخضراء مثل الطاقة الشمسية، ومصادر التهوية الطبيعية، ومواقع شحن للسيارات الكهربائية، وإضاءة LED، كما يتوفر قسم خاص لجمع الإلكترونيات وتجديدها بهدف إعادة التدوير للمحافظة على البيئة.
ومن الجدير بالذكر أن معرض عبدون الجديد يهدف إلى إحداث ثورة حقيقية في التجربة المقدمة للزبائن من خلال الأجهزة والمعدات الحديثة، كما أنه يعد الأكبر ضمن معارض أورنج ال61 المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
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