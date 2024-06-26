أورنج الأردن تمكن الشباب من تشكيل مستقبلهم المهني من خلال رعاية والمشاركة في معارض التوظيف في عدد من الجامعات الأردنية

اضافة اعلان

أسهمت أورنج الأردن من خلال مشاركتها في معارض التوظيف التي انعقدت مؤخراً في عدد من الجامعات الأردنية في تمكين الشباب من استكشاف شغفهم وتحديد مساراتهم المهنية عبر تعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة في الشركة بالإضافة إلى البرامج الرقمية التي يمكنهم الانضمام لها لتعزيز مهاراتهم وبدء رحلتهم المهنية.وسلطت أورنج الأردن الضوء على كيفية الاستقادة من برامجها الرقمية المتمثلة في أكاديمية البرمجة ومختبر التصنيع الرقمي، حيث قدمت رعايتها كشريك الاتصالات الرسمي في معارض التوظيف التي عقدت في الجامعة الأردنية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والجامعة الهاشمية وشاركت في الأيام الوظيفية التي عقدت في كل من الجامعة الألمانية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.وتندرج هذه المشاركات والرعايات ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين أورنج الأردن والجامعات الأردنية حيث تمثلت أهداف المشاركة في توفير فرص وظيفية لخريجي الجامعات وأخرى تدريبية للطلاب، بالإضافة إلى توعيتهم حول أفضل الممارسات الخاصة بالتقدم للوظائف وتمكين الطلاب من التعرف على البرامج الرقمية والحديثة والتي يمكنها دعم مهاراتهم الحياتية والوظيفية.واستطاع الطلاب من خلال جناح أورنج الأردن في الأيام الوظيفية التي شاركت فيها الاطلاع على برامج الشركة ومبادراتها ومنتجاتها وخدماتها فضلاً عن كيفية الالتحاق بأكاديمية البرمجة ومختبرات التصنيع الرقمي لتنمية مهاراتهم في مجال لغات البرمجة وإطلاق العنان لأفكارهم الإبداعية ما يمكنهم من اتخاذ مسارات وظيفية أخرى مثل ريادة الأعمال.وشددت أورنج الأردن على دورها الإرشادي الذي يستهدف طلاب الجامعات والذي يصب في مسؤوليتها المجتمعية وجهودها ومساعيها لنشر الثقافة الرقمية، كما توجهت بالشكر إلى الجامعات الأردنية لتعاونها ودورها المستمر في تمكين الشابات والشباب من أن يحظوا بأفضل الفرص التي تمكنهم من تحويل تجربتهم التعليمية الأكاديمية إلى إضافة عملية إلى السوق الأردني بمختلف قطاعاته.ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاركات تشكل امتداداً لرسالة أورنج الأردن الهادفة إلى دعم القطاع الأكاديمي وإتاحة الفرصة للطلاب للالتحاق بسوق العمل وسد الثغرات بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم.