الثلاثاء 12 أيلول 2023
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أورنج الأردن تنشىء أول شبكة 5G خلوية خاصة في المملكة لميناء حاويات العقبة

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اتخذت أورنج الأردن وميناء حاويات العقبة خطوة رائدة على مستوى الأردن والمنطقة بتوقيعهما اتفاقية لإنشاء شبكة خلوية بالجيل الخامس (5G) خاصة لشركة ميناء حاويات العقبة لتلبّي بذلك احتياجاتها ومتطلبات أعمالها وتقدّم لها أحدث التقنيات والحلول بخبرة أورنج العالمية.اضافة اعلان

وبهذه الاتفاقية، تصبح أورنج الأردن مزوّد الاتصالات الأول في المملكة وكذلك ضمن مجموعة أورنج في الشرق الأوسط وأفريقيا في تولّي إنشاء شبكة خلوية خاصة بالجيل الخامس للزبائن من قطاع الأعمال، ويأتي هذا الإنجاز الهام بعد إطلاق أورنج الأردن تقنية الجيل الخامس (5G) الجديدة في تموز من العام الجاري.

سيساهم افتتاح هذه الشبكة في العقبة في تعزيز جاذبية منطقة الميناء وقدرتها التنافسية، فضلاً عن توفير جودة خدمة غير مسبوقة لميناء حاويات العقبة في منطقة الموانئ الصناعية وإتاحة إمكانية ابتكار وتطوير حالات استخدام جديدة مصممة خصيصاً وفق احتياجاتها. وإلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، ستشكّل هذه الشراكة قوّة جاذبة للاستثمارات القيّمة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، في هذه المناسبة: "أفتخر بهذه الخطوة الرائدة التي ستقدّم أورنج من خلالها حلولها للجيل الخامس (5G) لميناء حاويات العقبة، لا سيما وأن الجيل الخامس  (5G)ثورة تكنولوجية هائلة وفرصة فريدة لتحسين القدرة التنافسية والكفاءة والمرونة. إن الاستثمار في أحدث التقنيات المتاحة والابتكار وإثراء حياة الناس وتمكين القطاعات الأخرى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة كلّها في قلب ما تقدّمه أورنج الأردن كمزوّد رقمي رائد ومسؤول".

من جانبه، أكدّ الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة، هارولد نيهوف: "تمثل شراكتنا مع أورنج الأردن لإنشاء شبكة 5G خاصة لميناء حاويات العقبة لحظة بالغة الأهمية في رحلتنا نحو التميز التكنولوجي، حيث ستعزز هذه المبادرة السبّاقة كفاءتنا التشغيلية والبنية التحتية الرقمية في العقبة. نحن نلتزم بهذه الشراكة الاستراتيجية التي لا تدعم أهدافنا الحالية فحسب، بل تمهد الطريق أيضاً لاستراتيجياتنا ورؤانا المستقبلية، كما نقدر حرص وتميّز أورنج الأردن في الابتكار والحلول المصممة خصيصاً لتناسب مختلف المتطلبات، ونتطلع إلى مواصلة النجاح المستمر والنمو معاً".

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:  www.orange.jo

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