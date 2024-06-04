أورنج الأردن تنطلق في رحلة متكاملة من النجاحات من خلال الشراكات المستدامة

في الوقت الذي اختتمت فيه أورنج الأردن بنجاح عدداً من الشراكات، أعلنت عن إبرام اتفاقيات جديدة وذلك خلال الحدث الذي عقدته تحت عنوان "شراكات فاعلة لآثار مستدامة" والذي تزامن مع زيارة الرئيس التنفيذي لمجموعة أورنج كريستل هايدمان، وبحضور الرئيس التنفيذي لأورنج الشرق الأوسط وإفريقيا جيروم هاينك والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن فيليب منصور.

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وجاء هذا الحدث تتويجاً لعدد من الشراكات الاستراتيجية الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والتي أسهمت في تغيير حياة آلاف من الشابات والشباب في جميع أنحاء الأردن، كما تزامنت مع الإعلان عن افتتاح فصل جديد من الشراكات مع المجلس النرويجي للاجئين وبروباركو بهدف توسيع نطاق الفئات المستفيدة من برامج أورنج الأردن للمسؤولية المجتمعية وذلك خلال حفل التوقيع الذي عقد على هامش الحدث.



تضم برامج أورنج للمسؤولية المجتمعية والمستدامة أكاديميات البرمجة ومسرعات وحاضنات أعمال وملتقى الابتكار والاستوديو الرقمي ومختبرات التصنيع الرقمي وغيرها، حيث تلعب دوراً محورياً في تزويد الشابات والشباب بالمساحة اللازمة لإطلاق العنان لهم لاستكشاف قدراتهم الداخلية ومكامن قوتهم.

وشددت أورنج الأردن على أن هذا الحدث يشكل لحظة مفصلية خصوصاً أنه يأتي في ظل الأثر الملحوظ لبرامج الشركة للمسؤولية المجتمعية، كما أنه يتزامن مع محطة هامة تمثلت في الإعلان عن الشركاء الجدد الذين سيخوضون رحلة رقمية متميزة مع أورنج الأردن تشكل مصدراً لإلهام المزيد من الشابات والشباب.

وشكلت الحلقة النقاشية التي عقدت خلال الفعالية فرصة للحضور ليعيشوا التجربة الاستثنائية المرتبطة ببرامج أورنج حيث اطلعوا على التفاصيل والمراحل المميزة التي يمر بها المستفيدون.

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