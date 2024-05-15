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Jordan News النسخة المطبوعة

أورنج الأردن تنظم تدريباً لمسابقة السومو روبوت في مختبر عمان للتصنيع الرقمي

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أورنج الأردن تنظم تدريباً لمسابقة السومو روبوت
أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق برنامج تدريبي لمسابقة السومو روبوت في مختبر عمان للتصنيع الرقمي وذلك بهدف بناء قدرات الطلاب في مجال التصنيع الرقمي وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من بناء السومو روبوت الخاص بهم.اضافة اعلان
ويهدف البرنامج إلى تحضير الطلاب للمشاركة في بطولة السومو روبوت التي ستنعقد في شهر حزيران المقبل على مستوى الأردن.
وستقدم أورنج الدعم ل 4 فرق مشاركة في البطولة التي تعتبر واحدة من أهم الفعاليات التقنية والتكنولوجية على المستوى الوطني مع العلم بأن نسخة العام الماضي انعقدت في جامعة الحسين التقنية واستقطبت طلبة الجامعات الأردنية والمدارس في عمان.
ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 100 فريق شاركوا في المسابقة حيث تألف كل فريق من 3 طلاب بإدارة لجنة تحكيم وطنية ضمت الأكاديميين المختصين في مجال مسابقات الروبوتات.
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