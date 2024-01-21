الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خدمات رقمية متكاملة. شراكات مستدامة. نهج عمل مسؤول

أورنج الأردن في 2023: شهادات وأرقام!

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Orange

 كلمات نبدأ ونفخر بها!

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انطلقنا من مكانتنا كمزود رقمي رائد ومسؤول، عملنا خلال عام 2023 على ترسيخ هذه المكانة من خلال جميع المحطات والإنجازات التي حققناها على مدار العام لتكون هذه المكانة خطة عمل رسمت ملامح الخطوات التي عملنا من خلالها على تمكين الأفراد والأعمال على حد سواء كي يبقوا على اتصال وعلى نجاح" الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور.

 

لم يكن عام 2023 سوى قطعة جديدة أضيفت إلى لوحة متكاملة من الإنجازات حققتها أورنج الأردن سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد والأعمال على حد سواء، أو المبادرات التي استهدفت الشابات والشباب، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

كل ما قامت به أورنج الأردن كان يصب في المسؤولية التي تأخذها الشركة على عاتقها كمزود رقمي رائد ومسؤول يعمل يداً بيد مع أصحاب المصلحة والشركاء، لتعزيز صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن الذي يعزز مكانته كملتقى إقليمي للفعاليات التكنولوجية العالمية.

 

 خدمات جديدة واستثنائية: علامة فارقة لنا وللأردن

 

-       إطلاق خدمات الجيل الخامس لأول مرة في محافظتي عمان وإربد مع استمرار التوسع.

-       إطلاق سرعتين فائقتين جديدتين لخدمة Orange فايبر، وهما 10000 ميجابِت و 2000 ميجابِت في الثانية.

-       تقديم الحلول الأحدث في تكنولوجيا  الWiFi  (Wifi 6) ولأول مرة في الاردن.

-       دعم عدد كبير من المؤتمرات الهادفة لوضع الأردن على الخارطة الإقليمية والعالمية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا مثل قمة الجيل الخامس و ومعرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبرانيAIDTSEC 2023 .

ندعم الأعمال لتبقى على نجاح!

 

"تمثل شراكتنا مع أورنج الأردن لإنشاء شبكة 5G  خاصة لميناء حاويات العقبة لحظة بالغة الأهمية في رحلتنا نحو التميز التكنولوجي، حيث ستعزز هذه المبادرة السبّاقة كفاءتنا التشغيلية والبنية التحتية الرقمية في العقبة. نحن نلتزم بهذه الشراكة الاستراتيجية التي لا تدعم أهدافنا الحالية فحسب، بل تمهد الطريق أيضاً لاستراتيجياتنا ورؤانا المستقبلية، كما نقدر حرص وتميّز أورنج الأردن في الابتكار والحلول المصممة خصيصاً لتناسب مختلف المتطلبات، ونتطلع إلى مواصلة النجاح المستمر والنمو معاً"  الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة، هارولد نيهوف.

 

-       تجديد الاتفاقية مع القوات المسلحة لتكون أورنج الأردن المزوّد الحصري لخدمات الاتصالات.

-       عقد اتفاقية استراتيجية مع شركة كهرباء محافظة إربد لتقديم خدمات القياس الذكي.

نجاحات بالملايين!

التكنولوجيا المالية

-       مليون مشترك على محفظة أورنج موني (Orange Money).

-       أكبر عدد من المعاملات المالية للمحافظ الإلكترونية في السوق المحلي.

نتميز!

 

-       في تتويج لجهودنا فقد تمكنّا من الحصول على شهادة الاعتراف بالتميز للمرة الثانية وبتقييم أعلى وصل إلى 5 نجوم، من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة(EFQM)  كأول شركات الاتصالات في الأردن والشرق الأوسط.

نطلق العنان للقدرات الكامنة

18,825 متدرباً في مراكز أورنج الرقمية يسهمون في رؤية الوطن الرقمية

 

-       مختبرات التصنيع الرقمي منتشرة في جميع محافظات المملكة.

-       آلاف الشّابات والشّباب التحقوا بمنصّة أورنج Coursat.

-       عقد تدريب رقمي من أجل التشغيل في 5 محافظات وبلغت نسبة التوظيف 80%.

-       142 نموذج مشارك في مختبرات التصنيع الرقمي و989 شابة وشاب شاركوا فيها من جميع أنحاء المملكة.

-       أول ملتقى وظيفي متخصص في مجال علم البيانات لخريجي أكاديمية علم البيانات التابعة لأورنج الاردن وطورنا برامجنا التدريبية لتناسب سوق العمل.

-       تخريج 112 شركة ناشئة من حاضنات ومسرّعات الأعمال، ضمن مشروع "مساحة الابتكار.

 

في المجتمع، من المجتمع، للمجتمع!

 

-       نقترب من تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات كربون بحلول عام 2040 من خلال مشروع المزارع الشمسية الذي أسهم في توفير 58% من مصادر الطاقة داخل الشركة.

-       إبرام اتفاقية رعاية مع جمعية مؤسسة رنين لتنفيذ "نادي رنين للقصة المسموعة".

-       دعم تطبيق مكالمات طوارئ الأشخاص الصم المجانية (114) التابع لمديرية الأمن العام.

-       3728 شجرة في غابة أورنج التي تم افتتاحها في جرش بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ضمن مشروع التحريج الوطني تحت رعاية وزير الزراعة.

-       الاحتفال بالمناسبات الوطنية المختلفة ومبادراته الخيرية كما شملت الأنشطة الإنسانية المحيط الإقليمي من خلال إطلاق عدد من الأنشطة الإنسانية لدعم الأهل في قطاع غزة سواء عبر توفير الدقائق المجانية أو دعم الأطفال المصابين بالسرطان والقادمين من غزة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية  الهاشمية وتكية أم علي.

كلمة نهائية!

تأخذ أورنج الأردن المسؤولية المرتبطة بمكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على محمل الجد، لذلك تعمل دون توقف على تسخير إمكانياتها الرقمية ووضعها في خدمة الاقتصاد والمجتمع بمختلف فئاته.

 

كما تنطلق من مسؤوليتها الاجتماعية والمؤسساتية والاقتصادية لتنفذ مبادرات تسهم في تقدم القطاع المتنامي بصورة متسارعة والاقتصاد ككل كذلك بمسؤولية.

 

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:  www.orange.jo

 

- انتهى -

 

 

نبذة عن  Orangeالأردن

تعد  Orangeالأردن المزوّد الرقمي الرائد المسؤول في المملكة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange العالمية، إذ تتميز بأفضل الشبكات والحلول الرقمية المبتكرة بما فيها خدمات الاتصال الثابت، الخلوي، الإنترنت، البيانات وحلول الحياة الذكية، من خلال فريق يضم أكثر من 1300 موظف يعملون بتميز لتلبية تطلعات واحتياجات المستخدمين في مختلف أنحاء الأردن.

تقدم Orange الأردن مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات ليس للأفراد فحسب الذين يصل عددهم إلى ما يقارب 3.7 مليون زبون، إذ توفر أيضاً حلولاً متعددة ومصممة تناسب متطلبات القطاع المؤسسي والشركات من خلال علامتها التجارية (Orange Business Services - OBS).

تعتز Orange الأردن بقيمها السبعة الرئيسية وهي: الشفافية، المرونة، التركيز على النتائج، التركيز على الزبائن، التعاون، الاهتمام والتميز.

من خلال استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية المستوحاة من الرؤيا المستنيرة للخطة الاستراتيجية لمجموعة أورنج العالمية "قيادة المستقبل"، تواصل أورنج الأردن إحداث تأثير مستدام في مختلف أنحاء المملكة عبر تنفيذ عدة برامج رقمية وريادية مجانية لتمكين المزيد من الأردنيين وتعزيز الشمول الرقمي بما يسهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك بالتركيز على أربعة محاور رئيسية: التعليم الرقمي، الشمول الرقمي، الريادة والبيئة.  

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo

 

 

نبذة عن Orange

 

تعتبرOrange  أحد مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم بحجم مبيعات يصل الى 43.5 مليار يورو في 2022 وبعدد موظفين يصل الى 137,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 30 أيلول/سبتمبر2023، بما فيهم 73,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 296 مليون زبون حتى 30 أيلول/سبتمبر2023، بما فيها 251 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و 25 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجارية Business  Services   Orange لخدمات الأعمال. وأطلقت المجموعة في شباط /فبراير2023 خطتها الاستراتيجية قيادة المستقبل المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. حيث، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.

 

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز  ORAومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN.

 

وللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.orange.com, www.orange-business.com وتطبيق أخبار Orange.

أو متابعتنا على تويتر: @orangegrouppr

 

تُعد Orange وأي منتجات أو خدمات أخرى مضمنة في هذه المواد علامات تجارية لشركة Orange أو Orange Brand Services Limited.

 

 

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