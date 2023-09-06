أورنج راعي الاتصالات لمسابقة "التغير المناخي"

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ضمن جهودها البيئية المتواصلة ودورها كعضو بلاتيني في المجلس الأردني للأبنية الخضراء، قدّمت أورنج الأردن رعايتها للاتصالات للنسخة الثانية من مسابقة "التغير المناخي" التي أطلقها المجلس الأردني للأبنية الخضراء بالتعاون مع السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي والتي تهدف لتدريب طلبة الجامعات الأعضاء في المجلس في سنتهم الثالثة أو الرابعة وتمكينهم من تطوير مشاريع بيئية مؤثرة.وتركّز المسابقة هذا العام على ثلاثة تحديات رئيسية: الطاقة، التخطيط الحضري وإدارة المياه من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.سيقدّم المشاركون مشاريعهم لتقيّمها لجنة التحكيم المؤلفة من الخبراء، ليتم اختيار الفائزين والإعلان عنهم. وسيحصل الفائز بالمركز الأول على منحة دراسية مجانية في فرنسا، في حين سينال الفائزون بالمركز الثاني والثالث جوائز قيّمة مقدّمة من أورنج.تتضمن المسابقة دورات تدريبية لتعزيز معرفة المشاركين وضمان تماشي مشاريعهم مع خطط العمل الوطنية للنمو الأخضر في الأردن2025-2021 وأهداف التنمية المستدامة العالمية ورؤية السفارة الفرنسية للاستدامة وتمكينهم من استكمال رحلتهم في المسابقة.وأكدت أورنج الأردن على أهمية هذه المسابقة في تشجيع وتمكين المواهب الشبابية من إيجاد الابتكارات الفعالة التي من شأنها المساهمة في التغلب على أهم التحديات البيئية، لا سيما التغير المناخي وما يرافقه من تأثيرات سلبية، لافتةً إلى التزامها بدعم المبادرات البيئية.وأضافت الشركة: "إنّ رعايتنا للمسابقة تتماشى مع جهودنا للحدّ من تأثيرات التغير المناخي، بما في ذلك سعينا لخفض انبعاثات الكربون للصفر بحلول العام 2040، عبر تبني الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والطرق المسؤولة في إدارة النفايات وإعادة التدوير، لأنّنا نؤمن بأهمية الاستدامة والبيئة كأولوية في أعمالنا ومجتمعنا".لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo