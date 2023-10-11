الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إتمام عملية الاكتتاب بأسناد قرض البنك العربي المستدامة بنجاح كبير

شعار البنك العربي
شعار البنك العربي
أعلن البنك العربي نجاح عملية الاكتتاب في أسناد القرض الدائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي والتي أصدرها البنك مؤخراً بالدولار الأميركي، والذي يعتبر أول إصدار للسندات الدائمة المستدامة بالمملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان

وأشار البنك إلى أن الإصدار الذي تم طرحه والبالغ 250 مليون دولار أميركي وبسعر فائدة ثابت بلغ 8% من خلال عملية اكتتاب خاص حقق نجاحاً مميزاً حيث يعتبر هذا الإصدار هو الأضخم في تاريخ المملكة لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة.

وتم الاكتتاب من قبل كبار المستثمرين من الأفراد والشركات في المملكة وفي عدد من الدول التي يعمل بها البنك، وتم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق المالية الدولية و سوق السندات المستدامة.

ويهدف البنك العربي من خلال هذه الأسناد إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل قاعدته الرأسمالية ودعم استراتيجيته وخططه المستقبلية الهادفة لتحقيق مزيد من النمو والتوسع الإقليمي بما ينعكس إيجاباً على المساهمين.

وفي تعليقه على نجاح عملية الاكتتاب، قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري: "يجسد الإقبال الكبير على هذا الاكتتاب مستويات الثقة العالية التي يحظى بها البنك العربي بين أوساط المستثمرين، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب بهذه الأسناد قيمة الإصدار".

وعبر المصري عن شكره وامتنانه للمستثمرين أفراداً وشركات من داخل المملكة وخارجها، مؤكداً على حرص البنك العربي على مواصلة مسيرة نجاحه والاستمرار في تحقيق رؤيته المستقبلية الطموحة واستراتيجيته المؤسسية الفاعلة بما يعزز من مكانته الرائدة على صعيد الصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً. وأشاد المصري بالدور الداعم الذي يقوم به البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية والذي يعزز من ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفي الأردني.

بدورها، عبرت المدير العام التنفيذي للبنك العربي رندة الصادق - عن سعادتها بنتائج عملية الاكتتاب قائلة: "نعتز بالثقة العالية التي منحنا إياها المستثمرون من خلال هذا الإصدار المتميز، لا سيما وأن هذه الأسناد الدائمة سيتم توظيف حصيلتها لتمويل محفظة مؤهلة من المشاريع المستدامة ضمن سياسة البنك واستراتيجيته في دعم المشاريع البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)".

وأضافت الصادق: "نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والاستمرار في تعزيز مستويات أداء البنك عبر مختلف قطاعات الأعمال من خلال التواجد في أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل ومواصلة تقديم خدمات وحلول مصرفية شاملة تعززها منظومة متكاملة من الخدمات والقنوات الرقمية، وبما يواكب أحدث التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية".

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي والذي يتخذ من عمَّان - الأردن مقراً له تأسس في العام 1930 وهو يضم واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية والتي تشمل ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات. كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم. وكانت مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية ومقرها نيويورك قد منحت البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023"، وذلك للعام الثامن على التوالي.
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