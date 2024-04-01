الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطارات كومهو تنال أعلى المراتب ضمن اختبار الأداء من الرابطة الألمانية للسيارات

Kumho-Content-Apr---24-02
إطارات كومهو
كشفت الشركة الوطنية العربية للسيارات – وكلاء اطارات كومهو في المملكة، عن تحقيق إطارات كومهو لإنجاز جديد، وذلك إثر حصول إطار  ECSTA HS52على تصنيف عالي في أصعب اختبارات الاطارات في أوروبا مما يجعل إطار كومهو من أفضل الخيارات.اضافة اعلان

وذلك خلال اختبارات التصنيف لهذا العام حصل إطار ECSTA HS52على المركز الثالث بتصنيف "جيد" ضمن الاختبار الذي أجرته الرابطة الألمانية للسيارات ADAC وحصل على المركز نفسه ضمن إختبار مجلة Auto Bild والتي تعتبر الافضل في مجال اختبار الإطارات.
وينطوي هذا التصنيف على أهمية كبيرة، كونه يضع إطارات كومهو الكورية في خانة الأفضل أداءً من المصنّع الكوري الجنوبي، ولما يدلل عليه من مزايا استثنائية تتمتع بها إطارات كومهو، والتي ضمنت لها تصنيفها وسط منافسة شديدة مع 16 مصنّعاً. وبرهن نيل إطارات كومهو من فئة ECSTA HS52 لهذا التصنيف على أنها تعد الخيار الأفضل للحصول على قوة أداء وتحكم عالٍ وثبات كبير على جميع أنواع الطرق، تحت ظل مختلف الظروف الجوية، وهو ما يجعلها مثالية للاستخدام في سيارات الصالون بالأخص الفاخرة منها، وفي السيارات الرياضية.
وقد جاء التصنيف الجيد لإطارات كومهو من مجلة Auto Bild بعد اختبار أدائها من بين 55 منتجاً قياس 205/55 R16، وهو القياس الذي يعد الأكثر شراء في أوروبا لأنه يناسب السيارات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من حيث مسافات الكبح القصيرة، والثبات في الظروف الرطبة والجافة. أما التصنيف الجيد للإطارات من قبل مجلة ADAC، فقد جاء بعد اختبار أدائها من بين 16 منتجاً قياس 215/55 R17 وباستخدام سيارة فولكس فاجن T-Roc، مع أخذ العديد من الجوانب والعوامل في عين الاعتبار، بدءاً من: سلامة القيادة، والأداء والثبات على الطرق الرطبة والجافة، والتوازن البيئي الذي يغطي المسافة المقطوعة، ومقاومة التآكل، والكفاءة، ومستويات الضوضاء والاستدامة.
هذا وتمتاز إطارات كومهو من فئة ECSTA HS52 بتصميمها بنقشات تسمح لها بالحفاظ على مستويات عالية من الثبات أثناء القيادة، وعلى ضغط الاحتكاك الأرضي الثابت، مما يقلل من الصدمات والضوضاء، فيما صمم الإطار بأسلوب يتيح له تعزيز أداء التوجيه، وبالتالي تحسين سلامة القيادة، والنتيجة: قيادة سلسة وآمنة.
وبهذه المناسبة، فقد أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، محمد عليّان عن سعادته للإشادة العالمية العالية التي استطاعت إطارات كومهو نيلها من خلال التصنيفات والمراكز المتقدمة، مؤكداً بأن إطارات كومهو تعتبر عنواناً للموثوقية والاستدامة، إلى جانب الجودة والكفاءة، مبيناً أن الشركة تحرص على تعزيز هذه المزايا من خلال الخدمة المتميزة التي تقدمها للزبائن، والمدعومة بالعديد من العروض المتنوعة التي تزيد من تنافسيتها أيضاً.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
visa-online-application-concept-open-passport-with-visa-stamps-with-airline-boarding-pass-tickets-stamper-computer-keyboard

بريطانيا تطلق تصريح سفر الكترونى (ETA) جديد يسمح لدول الخليج والاردن بالدخول الى المملكة المتحدة

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-03-28 at 2.28.45 PM

بسطامي وصاحب: نيسان الأردن تشارك في"8 مغامرات مع نيسان باترول" الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

28 آذار 2024
Biolab Logo TV

نجاز غير مسبوق.. مختبر بيولاب الطبي يحصل على شهادة JCI للمرة الرابعة على التوالي

28 آذار 2024
WhatsApp Image 2024-03-27 at 3.00.18 PM

شركة "ماجد الفطيم" تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية

27 آذار 2024
logo-ar

إتفاقية استراتيجية بين "زين كاش" وشركة سي أف أي الأردن لتسهيل عمليات إيداع الأموال

27 آذار 2024
WhatsApp Image 2024-03-27 at 1.11.01 PM

بسطامي وصاحب وBYD عام كامل من الإنجاز والتقدّم

27 آذار 2024
افكار و مواقف

إرهاصات اجتياح غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

تصنيع الأزمات وكلفتها في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مجلس النواب.. شوط إضافي أم رحيل؟!

جهاد المنسي |اليوم

فهم المسألة وتحديد المسار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما هو المطلوب من الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

عن متوازيات لا تلتقي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات | منذ15 ساعة
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

ترجمات |29 آذار 2024
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير
 
 