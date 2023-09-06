الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إطلاق مشروع هيلين- أكبر سكن للطالبات في مدينة اربد النابضة بالحياة

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بمشاركة عدد من الأهل والأصدقاء والشركاء ورجال الدولة ورجال الأعمال والإعلاميين والمؤثرين. تم إطلاق مشروع "هيلين" بكل فخر واعتزاز.

يُعتبر هذا المشروع خطوة نوعية في تغيير مفهوم سكن الطالبات في الأردن، وهدفها الرئيسي هو تلبية احتياجات وتطلعات الطالبات الجامعيات وتوفير بيئة مثالية تجمع بين الراحة والتعلم.اضافة اعلان

بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الجامعات الرئيسية في المدينة، يقدم مشروع "هيلين" موقعًا مثاليًا للإقامة والدراسة. وبفضل تصميمه الدقيق والمرافق المتكاملة التي يتيحها، نضمن تجربة جامعية استثنائية.

تم تصميم سكن هيلين بتطبيق الممارسات العالمية لتلبية احتياجات الطالبات.

يتألف السكن من 250 غرفة يتسع لـ 420شابة مجهزة بنمط فندقي فاخر بالكامل من مطبخ وأجهزة الكترونية وأجهزة تدفئة وتبريد. ومزودة بفريق مدرب لخدمة الغرف.

 كما يوفر السكن غرف للدراسة وقاعات اجتماعات ومناطق هادئة للدراسة ومركز إبداع ومكتبة وغرف غسيل وخدمة الانترنت عالي السرعة وخدمة توصيل الطعام الى الغرف وخدمة الامن على مدار الساعة ويتوفر أيضًا مرافق غسيل بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى فريق أكاديمي متخصص يقدم الدعم والإرشاد اللازمين للطالبات.

"هيلين" لا يقتصر على كونه مكانًا للإقامة، بل هو عالم خاص يجمع بين الراحة والتعليم والترفيه، مما يخلق بيئة تحفز على تحقيق النجاح الأكاديمي والشخصي. حيث يتضمن مرافق رياضية ومنتجع صحي تمتد على مساحة 4000 متر مربع، بالإضافة إلى مطعم وكافيه يقدمان تجارب طعام استثنائية على مساحة 2000 متر مربع.

وقال رئيس مجلس إدارة "هيلين" السيد عماد النداف خلال حفل الإطلاق: "إن هذا المشروع ليس مجرد مكان للسكن والترفيه، بل يهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل متنوعة مرتكزة على أدوار أساسية ورئيسية للشابات والسيدات من المجتمع المحلي، وبالتالي يعمل على تمكين المرأة ودعمها في التنمية الاقتصادية. حيث تم اتاحة فرص عمل كثيرة ومتنوعة وتوظيف ما يزيد عن 75 سيدة."

وأضاف النداف: تم بناء مشروع "هيلين" في قلب مدينة اربد على أرض مساحتها 20 دنم، مبنى مكون من 8 طوابق بمساحة تتجاوز 22 ألف متر مربع ملتزم بتقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة، ونلتزم بتطبيق أعلى معايير الامن والسلامة.

 إن هذا المشروع يعد أحد أبرز الأمثلة على المشاريع التي تهتم بالحفاظ على البيئة والاستدامة، حيث نحرص على استخدام تقنيات توفير الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية فقد تم انشاء مشروع الطاقة الشمسية لتزويد المشروع بالطاقة النظيفة.

يتطلع مشروع هيلين بشغف إلى استقبال الطالبات الطموحات اللواتي يسعين إلى بدء تجربة جامعية استثنائية في "هيلين". لمزيد من المعلومات وللحجز، يمكنكم التواصل عبر الرقم: 0791706666

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