"إعلام" البترا تُحقّق إنجازاً جديداًفي مهرجان الشروق لإبداعات طلبة الإعلام

اضافة اعلان

حقّقَت كُليّة الإعلام في جامعة البترا إنجازاً جديداً بفوزها بجائزة المركز الثالث، مُكرّر، في محور البرامج التلفزيونيّة، وذلك ضمن منافسات مهرجان الشروق الثامن لإبداعات طلبة الإعلام في القاهرة، من خلال فيلم خبب فوق السحاب، عمل طالب الصّحافة والإعلام جعفر الخاروف.ويُنظَّم هذا المهرجان السنويّ بالتعاون بين المعهد الدولي العالي للإعلام في أكاديمية الشروق في القاهرة، واتحاد الجامعات العربية، وأقيم حفل التكريم وتوزيع الجوائز في دار الأوبرا المصرية مساء أمس الإثنين التاسع عشر من شباط الجاري.وقالت الأستاذة وسن حداد المُدرّسة في قسم الإذاعة والتلفزيون، والمُشرِفة على العمل الفائز، إنّ الفيلم الوثائقي القصير "خبب فوق السحاب" هو رحلة إلى عالم تربية الخيل و ترويضه، وتميَّز بِجودة المُحتوى وفرادة الفكرة التي عالجها.ومن الجدير بالذّكر أنّ كُليّة الإعلام في جامعة البترا كانت حصلت على جائزة مماثلة ضمن منافسات مهرجان الشروق السّابع للعام الماضي، كما حصلت الكُليّة خلال الأعوام الماضية على عدد من الجوائز في أكثر من دورة من مهرجان إبداعات طلبة الإعلام الّذي تُنظّمه سنويّاً جامعة الزرقاء.