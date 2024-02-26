الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"إعلام" البترا تُحقّق إنجازاً جديداًفي مهرجان الشروق لإبداعات طلبة الإعلام

WhatsApp Image 2024-02-26 at 3.19.08 PM
من فيلم خبب فوق السحاب
 
حقّقَت كُليّة الإعلام في جامعة البترا إنجازاً جديداً بفوزها بجائزة المركز الثالث، مُكرّر، في محور البرامج التلفزيونيّة، وذلك ضمن منافسات مهرجان الشروق الثامن لإبداعات طلبة الإعلام في القاهرة، من خلال فيلم خبب فوق السحاب، عمل طالب الصّحافة والإعلام جعفر الخاروف.اضافة اعلان
 
ويُنظَّم هذا المهرجان السنويّ بالتعاون بين المعهد الدولي العالي للإعلام في أكاديمية الشروق في القاهرة، واتحاد الجامعات العربية، وأقيم حفل التكريم وتوزيع الجوائز في دار الأوبرا المصرية مساء أمس الإثنين التاسع عشر من شباط الجاري.
 
وقالت الأستاذة وسن حداد المُدرّسة في قسم الإذاعة والتلفزيون، والمُشرِفة على العمل الفائز، إنّ الفيلم الوثائقي القصير "خبب فوق السحاب" هو رحلة إلى عالم تربية الخيل و ترويضه، وتميَّز بِجودة المُحتوى وفرادة الفكرة التي عالجها.
 
ومن الجدير بالذّكر أنّ كُليّة الإعلام في جامعة البترا كانت حصلت على جائزة مماثلة ضمن منافسات مهرجان الشروق السّابع للعام الماضي، كما حصلت الكُليّة خلال الأعوام الماضية على عدد من الجوائز في أكثر من دورة من مهرجان إبداعات طلبة الإعلام الّذي تُنظّمه سنويّاً جامعة الزرقاء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-02-25 at 3.08.44 PM

شركة "ماجد الفطيم" تطلق حملة كارفور الأردن "بجانبك في رمضان"

25 شباط 2024
0 (3)

أمنية ترسي قواعد جديدة في تجارب العملاء وتعلن عن بدء مشروع تطبيق أنظمة خدمة العملاء CX الأولى من نوعها في المملكة

25 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-25 at 9.14.05 AM

فريقان من جامعة البترا يفوزان بجائزة مايكروسوفت "كأس التخيل" ويتأهلان للمنافسة على مستوى العالم

25 شباط 2024
خدمة جديدة من كريم

كريم تطلق DineOut في الأردن

24 شباط 2024
OIP (2)

تنويه هام من حلويات حبيبة

22 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-22 at 3.59.21 PM

الدكتور بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية

22 شباط 2024
افكار و مواقف

خذلان غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

نفترض أنهم أردنيون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

3 مسارات تتحالف في توقيت خطير

ماهر أبو طير |اليوم

دموع تماسيح

جهاد المنسي |اليوم

حماس ما بعد الحرب

نضال منصور |اليوم

الأردن القوي المنيع هو القادر على دعم فلسطين

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الأزمة والعبرة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

إنجاز آسيا.. كلام الليل يمحوه النهار؟

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات | منذ19 ساعة
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات | منذ19 ساعة
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات |24 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر
 
 