إعلان إلى السادة مساهمي بنك الاتحاد دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021. الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار إليها وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.



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يتشرف مجلس إدارة البنك بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 10:00 صباح يوم الخميس الموافق 25-04-2024 يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع في الموعد المعيّن إما شخصياً من خلال رابط

الاجتماع المتواجد على الموقع الإلكتروني للبنك:



أو بتوكيل أحد المساهمين بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة. أو من خلال توكيل خظي بموجب وكالة عدليّة. وإرساله إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]



رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي