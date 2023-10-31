إفتتاح مختبر في كلية الاعمال في الجامعة الاردنية برعاية شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الاجنبية

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أفتتح الإثنين الموافق 30-10-2023 مختبر (MIS 2) في الجامعة الأردنية – كلية الأعمال من قبل شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية، إيماناً من الشركة بأهمية دعم التدريب والتطبيق العملي للطلبة في مجالات تكنولوجيا المال و الأعمال.وقد تم افتتاح المختبر بحضور كل من نائب عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور فؤاد كريشان، القائم باعمال المدير التنفيذي لشركة نور المال السيد صادق سعادة، الرئيس التنفيذي للدائرة المالية الدكتور محمد جرادات، المستشار المالي الدولي ومدير المعهد الأوروبي الاردني لتطوير الاعمال (إيجابي) الدكتور وسيم حداد، مساعدة مدير التسويق السيدة رؤى الغبابشة وفريق التسويق في شركة نور المال.كما تنص اتفاقية شركة نور المال والجامعة الأردنية لإنشاء مختبر الحاسوب (MIS 2) وتجهيزه بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإضافة منصة إفتراضية للتداول ميتاتريدر5 (MT5) تعنى بالأسواق المال العالمية وتعتبر من أحدث منصات التداول وهي منصة للتداول الإلكتروني في الأسواق العالمية المالية والتي تسمح للمتداولين بإدخال أوامر التداول في أسواق المال العالمية، وفقاً للوائح والنظم ومواصفات المنتجات المقدمة إلى المتداولين وإجراء الديكورات اللازمة في الموقع.وأشار نائب عميد كلية الأعمال الدكتور فؤاد كريشان بأن هذا المختبر يخدم جميع التخصصات العلمية ويلبي احتياجات الطلبة، وأضاف: أن المختبر مزود بأحدث الأجهزة المزودة بخدمات الإنترنت ويضم المختبر(41) جهاز حاسوب متطور وحديث ويواكب متطلبات العصر لخدمة الطلبة في رحلتهم التعليمية، وتم تجهيزها بجميع البرامج والبرمجيات التي تخدم ابنائنا الطلبة.وقد أكد القائم باعمال المدير التنفيذي لشركة نور المال السيد صادق سعادة أن الشركة ستحرص على تجسير الفجوة بين الطالب ومتطلبات سوق العمل من خلال توفير التدريب العملي لطلبة الجامعة ومواكبة التقنيات الرقمية الحديثة في التعليم، وبين أن تجربة السوق المالي لا يتم تعلمها داخل الغرف الصفية فهي تتطلب تفاعلات عملية، بالإضافة إلى مشاهدة كيفية ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ، داعيا إلى تنظيم محاضرات تدريبية لطلبة الجامعة الأردنية لاكتساب مهارات السوق المالي والتداول الإلكتروني وإنشاء المحافظ المالية.وتم تقديم درع شكر وتقدير من شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية الى عميد كلية الأعمال في الجامعة الاردنية الأستاذ الدكتور رائد بني ياسين لمساهمته وجهوده في نجاح بناء وتجهيز المختبر.