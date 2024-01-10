الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إنجوت بروكرز تبرم تعاوناً جديداً مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

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تواصل انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. (إنجوت بروكرز) سلسلة شراكاتها الاستراتيجية الرامية إلى نقل المعرفة المالية ونشر ثقافة الاستثمار والتداول بين طلاب الجامعات؛ إذ وقّعت اتفاقية جديدة مع واحدة من أفضل الجامعات الأردنية الخاصة والمعتمدة حكومياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وهي جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

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وتهدف إنجوت بروكرز من هذه الشراكة إلى إتاحة فرص تعليمية وتدريبية وتثقيفية لطلاب جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في مجال الاستثمار والأسواق العالمية؛ ليكتسبوا المعرفة المالية في سن مبكرة ويبدأوا من الآن رحلتهم في رسم مستقبلهم المالي؛ دون أن يضطروا إلى الانتظار لحين تخرّجهم أو إنهاء دراستهم في الجامعة؛ مما سيزيد من ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم عند دخولهم لسوق العمل.


وبموجب هذا التعاون؛ ستقوم إنجوت بروكرز بتقديم ورشات عمل ودورات تدريبية ومحاضرات وجاهية، وإجراء مقابلات مع مُتحدّثين من الجامعة، وتوفير الرعاية المالية لبعض النشاطات التي تُنظّمها الجامعة، وتقديم الدعم والمساعدة والخبرات اللازمة للطلاب ولأعضاء الهيئة التدريسية لإجراء الأبحاث العملية في المواضيع المالية التي تدخل ضمن اختصاص إنجوت بروكرز؛ مثل: التحليل المالي، الأسواق المالية، علم الإدارة المالية، علم الإدارة المالية السلوكي، إعداد الموازنات، التداول، وغيرها؛ وسيكون كل ذلك منسجماً ومتوافقاً مع أنظمة الجامعة وتعليماتها النافذة.


أما جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا فستقوم بترشيح عدد من طلابها وأعضاء هيئتها التدريسية للمشاركة في الفعاليات والبرامج التي ستُقدّمها إنجوت بروكرز، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية كتهيئة المختبرات والقاعات التدريسية المناسبة من أجل تسهيل المبادرات التي ستنُظّمها الشركة داخل الحرم الجامعي، وغيرها من الجهود اللازمة في هذا التعاون.


وصرّح رئيس قسم التعليم في إنجوت بروكرز، السيد زيد مدبك، قائلاً: "سعيدون جداً بشراكتنا مع جامعة مرموقة مثل جامعة الأميرة سمية للتكنولوجا، ونحرص على تعزيز هذا التعاون من خلال الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى زيادة الوعي المالي لدى الطلاب بأسلوب مختلف ومتطور يقوم على التطبيق العملي وليس النظري فقط".


ومن جانبه أشاد عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور مهنا مهنا، بأن هذه الشراكة تُعتبر خطوة مهمة نحو توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، في شركة ذات خبرة عالية الكفاءة في مجال الوساطة المالية والاستثمار؛ الأمر الذي يعزز من تطوير مهارات الطلبة وإعدادهم بشكل متكامل لدخول سوق العمل، مما يُسهم في تعزيز قدراتهم وفهمهم العميق لعالم المال والأعمال والتداول.

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