الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إنجوت بروكرز تتعاون ع الجامعة الأردنية لنشر الثقافة المالية بين الطلاب

اتفاق
اتفاق

أعلنت انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. (إنجوت بروكرز) مؤخراً عن توقيعها لاتفاقية شراكة استراتيجية لمدة سنة كاملة مع واحدة من الجامعات المعروفة على المستوى المحلي والعالمي والإقليمي وهي الجامعة الأردنية.

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وعلى خلفية ذلك؛ استضاف عميد كلية الأعمال فيها الأستاذ الدكتور رائد مساعدة بني ياسين، مديرَ قسم التعليم في إنجوت بروكرز السيد زيد مدبك، وعدداً من الإداريين والكوادر الشابة في الشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 13 ديسمبر 2023. وكان الهدف من هذا اللقاء، الذي استقطب تغطية إعلامية واسعة، مناقشةَ حيثيات البرنامج الطلابي الذي ستُطلقه إنجوت بروكرز بالتعاون مع الجامعة الأردنية.

وتتطلّع الشركة من خلال هذا البرنامج إلى تعليم وتدريب وتثقيف طلاب كلية الأعمال في كثير من القطاعات أبرزها التداول والاستثمار، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق المالية العالمية، وتشجيعهم على اتخاذ قرارات مالية أفضل تساعدهم على رسم مستقبلهم المالي من منظور جديد، وتُمكّنهم من الحصول على فرص عملية أكثر حتى يُصبحوا قادرين على دخول سوق العمل بثقة أكبر.

وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي؛ ستعمل إنجوت بروكرز على إقامة فعاليات وورشات عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات وندوات ومحاضرات وجاهية وغيرها من الأنشطة التعليمية داخل الحرم الجامعي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجامعة، وتوفير الرعاية المالية لبعض الحملات أو النشاطات التي يتم تنظيمها هناك، وإتاحة وصول أعضاء الهيئة التدريسية إلى البيانات التي تُساعدهم لأغراض البحث العلمي، وتقديم الدعم والخبرات اللازمة للطلاب للقيام بكتابة وتطوير الأبحاث التعليمية ذات الصلة بالمواضيع المالية التي تدخل ضمن اختصاص إنجوت بروكرز مثل: التحليل المالي، الأسواق المالية، علم الإدارة المالية، علم الإدارة المالية السلوكي، إعداد الموازنات، والتداول، وغيرها.

وفي هذا الصدد؛ علّق مدير قسم التعليم في إنجوت بروكرز، السيد زيد مدبك، قائلاً: "تُعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية بمثابة فرصة رائعة ومميّزة لعكس مدى أهمية نشر الثقافة المالية بين جميع الأفراد في مجتمعنا وبالأخص فئة الشباب وزيادة الوعي لديهم في هذا المجال لمساعدتهم على إدارة مواردهم المالية بأفضل الأشكال الممكنة في المستقبل". وأضاف: "نفخر حقاً بأن نتعاون مع جامعة كبيرة تحظى بمكانة مرموقة كالجامعة الأردنية. ونتطلع دائماً إلى تطوير الجسر الذي يربط بين عالم التداول والقطاع التعليمي".

أما الأستاذ الدكتور رائد مساعدة بني ياسين فصرّح قائلاً: "نعتز بهذا التعاون الاستراتيجي، ونشكر إنجوت بروكرز على هذه الشراكة التي سنتمكّن عبرها من الوصول إلى أحدث البيانات المالية والاقتصادية التي يحتاجها الباحثون من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا والمجموعات البحثية والطلبة من مختلف التخصصات، وسنقوم بتفعيل جميع بنود الاتفاقية التي تخدم متطلبات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الكلية والشركاء".

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