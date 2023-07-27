إنجوت بروكرز تُطلق تطبيقها الجديد للتداول والاستثمار

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سيُتيح هذا التطبيق للعملاء فتح حسابات التداول والاستثمار وإدارتها في أي وقت ومن أي مكان، وسيتم توفيره مجاناً على (App Store) و(Google Play) بهدف جعل التداول أسهل وأكثر سلاسة.سيتمكّن العملاء عبره من التداول والاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك العملات والأسهم والسلع وغيرها، كما سيُزوّدهم ببيانات السوق في الوقت الحالي والتنقّل البديهي (Intuitive Navigation) وأدوات الرسم البياني المتقدمة. وسيُساعدهم أيضاً على عرض محافظهم وتنفيذ صفقات البيع والشراء بعمولة تبدأ من صفر باستخدام هواتفهم وأجهزتهم المحمولة؛ مما سيُسهّل عليهم عملية متابعة استثماراتهم واتخاذ قرارات مدروسة."نحن سعيدون لإطلاق تطبيق إنجوت بروكرز الجديد لعملائنا الأردنيين، فقد حرصنا على تصميمه بطريقة تواكب احتياجات ومتطلبات المتداول العصري، وهو منصة سهلة الاستخدام تُمكّن عملاءنا من التداول والبقاء على اطّلاع بأحدث تحركات الأسواق العالمية، مما يجعلها منصة مثالية للمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة"؛ وفقاً لتصريح الرئيس التنفيذي لشركة إنجوت بروكرز، السيد علي شبيب.هذا وتتمتع شركة إنجوت بروكرز بخبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال التداول والقطاع المالي والأسواق العالمية. ولضمان الالتزام الصارم بالقوانين التي تحمي العملاء، فقد حصلت الشركة على عدة تراخيص من الهيئات التنظيمية المالية العالمية المتنوعة في كل من: الأردن وأستراليا جنوب أفريقيا وسيشيل وكينيا، وتملك الشركة عدّة مكاتب في دول كثيرة من شتى أنحاء العالم.