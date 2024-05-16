الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"إنجوت بروكرز" توقع اتفاقية مع "جامعة البترا"

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

أعلنت شركة إنجوت بروكرز (انغوت للوساطة المالية ذ.م.م.) عن توقيعها لاتفاقية جديدة لمدة سنة كاملة مع جامعة البترا وذلك في تاريخ 9 مايو .

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2024 ويأتي هذا التعاون استمراراً لجهودها المبذولة في عقد شراكات متنوعة مع مختلف القطاعات وبالأخص مع القطاع الجامعي؛ فقد أبرمت سابقاً اتفاقيات مشتركة مع كل من الجامعة الأردنية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والجامعة الألمانية الأردنية. وتهدف مثل هذه الشراكات الاستراتيجية إلى زيادة الوعي المالي ونشر ثقافة التداول والاستثمار بين جميع الأفراد وبالأخص فئة الشباب والطلاب لمساعدتهم في رسم مستقبلهم المالي بأسلوب جديد والوصول إلى مرحلة الاستقلالية المادية.


وتم توقيع هذه الاتفاقية بين عميد كلية العلوم المالية والإدارية الدكتور نضال الصالحي بالنيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وبين مدير قسم التعليم في شركة إنجوت بروكرز السيد زيد مدبك بالنيابة عن المدير التنفيذي للاستراتيجيات في الشركة، السيد حسام خوانكي. وخلالها تمت تسمية الدكتور مهند عيسى ضابطَ ارتباط عن الجامعة وكل من السيد علاء الحاج عيد والسيد أحمد خوانكي ضباطَ ارتباط عن شركة إنجوت بروكرز. وتم الإعلان عن هذه الشراكة بحضور رئيس قسمي العلوم المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية الدكتور خلف البقاعين وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وبعض الإداريين في الشركة.


وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي؛ ستقوم إنجوت بروكرز بإتاحة فرص تعليمية وتدريبية وتثقيفية لطلاب جامعة البترا فيما يتعلق بعالم الاستثمار والأسواق المالية من خلال إقامة فعاليات وورشات عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات وندوات ومحاضرات وجاهية وغيرها من الأنشطة التعليمية داخل الحرم الجامعي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجامعة، والمساهمة بتغطية المواضيع التالية: التحليل المالي، الأسواق المالية، علم الإدارة المالية، علم الإدارة المالية السلوكي، إعداد الموازنات، والتداول، وغيرها. وفي المقابل؛ ستقوم الجامعة بتسهيل استخدام المختبرات والقاعات التدريسية المناسبة والوصول إلى كافة المرافق اللازمة.


وفي هذا الصدد؛ علّق مدير قسم التعليم في إنجوت بروكرز السيد زيد مدبك قائلاً: "إننا فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية لأننا من خلالها سنساهم في تزويد طلابنا الشباب بالمعرفة المالية وتعميق فهمهم لها عبر المواضيع المالية المتنوعة التي سنطرحها في ندواتنا وإطلاعهم على الأخطاء التي يقع فيها المتداولون والمستثمرون حتى تتجنب الأجيال القادمة المهتمة بهذا المجال مثل هذه الأخطاء وليبدأوا على أساس قوي، وسنقوم أيضاً بتعزيز مهارات التواصل والتنسيق والتنظيم لدى الطلاب لأنهم سيشاركوننا في التجهيز لكل فعالياتنا التي سنعقدها في الحرم الجامعي، ".

أما عميد الكلية الدكتور نضال الصالحي فصرّح قائلاً: "نعتز بهذا التعاون الاستراتيجي، ونشكر إنجوت بروكرز على هذه الشراكة التي ستُمكّن طلابنا من الحصول على المعرفة النظرية والعملية في قطاع المال والأعمال والتداول والاستثمار وفرص التدريب الميداني لطلبة الكلية؛ فالسوق أصبح الآن أكثر حاجة للشباب الذين لديهم خبرات مهنية سابقة ويتطلع إلى الأفراد الذين يستطيعون مواكبة الوتيرة السريعة للتحركات والتغيرات التي تشهدها الأسواق في عصرنا الحالي".


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