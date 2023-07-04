الثلاثاء 04 تموز 2023
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إيشييك أومان رئيسا تنفيذيا لمجموعة تي باي

إيشييك أومان رئيسا تنفيذيا لمجموعة تي باي
إيشييك أومان رئيسا تنفيذيا لمجموعة تي باي
الإمارات- أعلنت شركة تي باي، الرائدة في مجال المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، تعيين إيشييك أومان رئيسا تنفيذيا جديدا للمجموعة، اعتبارًا من الأول من تموز/ يوليو ٢٠٢٣.اضافة اعلان

وسيخلف إيشييك أومان، الذي شغل منصب مدير المنتجات وكذلك رئيس التسويق العام الماضي، الرئيس التنفيذي الحالي غاستون أوسمس، الذي سينتقل إلى منصب استشاري استراتيجي.

صرح غاستون أوسمس "أنا واثق بأنه تحت إشراف إيشييك، ستشهد تي باي نموًا هائلاً وإنجازات ملحوظة، تجعل هناك معايير جديدة للتميز في المنطقة"، وأضاف غاستون "أشعر بالامتنان لأنني حظيت بالفرصة للعمل مع جميع افراد عائلة تي باي الموهوبين."

كما صرح إيشييك أومان "أنا متحمس جدًا لتولى المسؤولية من غاستون، حيث قام بعمل رائع هو والفريق. سيكون تركيزي الأساسي هو تطبيق نهج حقيقي يركز على التعاون الناجح مع التجار بأسلوب يفوق توقعات المنطقة. وأؤمن بأن تي باي لديها إمكانات هائلة، وسنعمل على تقديم منتجات استثنائية وحلول مبتكرة للتجار."

كان إيشييك أومان يعمل كرئيس منتجات في تي باي. كما انضم إلى القيادة التنفيذية لـتي باي في عام ٢٠٢٠، مباشرة بعد استحواذ تي باي على الشركة التركية في مجال المدفوعات، باي جورو، والتي كان شريكًا مؤسسًا ورئيسا لمجلس إدارتها. يتمتع إيشييك بخبرة كبيرة في العمل مع مشغلي شبكات الهاتف.

فقد قاد عملية الاستحواذ على أعمال الدفع المتنقلة لشركة نيو موبايل التركية، التي أصبحت تحت اسم باي جورو في عام ٢٠١٦، وأصبحت أول شركة لخدمات الدفع الإلكتروني، التي حصلت على ترخيص الدفع من المنظمة المالية في تركيا.

وتحت قياداته أصبحت باي جورو شركة تركية ناجحة في مجال المدفوعات، حيث تقوم بتحقيق ٧٠ مليون دولار سنويًا من خلال خدمات الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك للفاتورة وخدمة الدفع من خلال تحويل الأموال عن طريق البنوك.
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