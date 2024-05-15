اتحاد الجولف يثني على أداء لاعبيه ويثمن دور "أيلة" والشركاء والداعمين في نجاح بطولة الأردن المفتوحة

أثنى رئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم برغوثي على أداء لاعبي المنتخبات الوطنية المشاركين في بطولة الأردن المفتوحة بنسختها الثالثة والثلاثين التي اختتمت فعالياتها يوم السبت الماضي على ملاعب نادي أيلة للجولف في العقبة.

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البطولة التي شهدت مشاركة دولية تعتبر الأعلى في تاريخ البطولة بمشاركة ١١٠ لاعب ولاعبه من 11 دولة عربية وأجنبية أظهر فيها لاعبو المنتخب الأردني مستويات متميزة وروح تنافسية عالية واكتساب خبرات من البطولة والاحتكاك مع لاعبين من دول متعددة .



وحقق النشامى المركز الثاني والثالث في فئة الناشئين تحت سن 16 سنة من خلال كل من؛ اللاعب سالم العبدالات واللاعب محمد الرواشدة. وفي مسابقة السيدات حققت اللاعبة ياسمين ظاهر المركز الثالث. وقدم كل من ليليان مجاهد، حمزة سلمان، وانس العمريين، وعبد الرحمن الظاهر، ودانيال ظاهر و سارية عساسفة أداء مميزا إضافة إلى كل اللاعبين الاردنيين الذين شاركوا في البطولة وينتظر هم مستقبل كبير



وأعرب المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين عن سعادته بنجاح الباهر للبطولة بالإنجازات التي حققها لاعبو المنتخب الوطني في مشاركاتهم ببطولة الأردن المفتوحة للجولف والمراكز التي حصلوا عليها واعتلاء منصة التتويج وهو ما يعكس نجاح الاتحاد في صقل مهاراتهم والذي ينصب في تطوير رياضة الجولف في الأردن، مؤكداً استمرار ادعم أيلة للاتحاد الأردني للاستمرار بتطوير لاعبين وصولاً إلى العالمية



وشكر المهندس دودين جهود اللجان المختصة والمشرفة على البطولة من الاتحاد الأردني للجولف والفرق الفنية في أيلة ، مثمناً التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية لإنجاح فعاليات البطولة وجهود مديرية الأمن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة واللجنة الأولمبية الأردنية ومديرية الدفاع المدني .



مديرة البطولة وعضو الاتحاد الأردني للجولف مجد النجادا أكدت على تقدير أسرة الاتحاد وعشاق رياضة الجولف لجميع الشركاء والداعمين واللجان المنبثقة عن الاتحاد لجهودهم في انجاح فعاليات البطولة التي كانت اقوى نسخة على الاطلاق حجما ومشاركة وعلى مستوى عالمي مرموق يليق بسمعة ومكانة الرياضة الأردنية مضيفة ان سر النجاح في البطولة كان الانسجام في العمل بين الجميع .



وهو ما يثبت المكانة التي وصلت إليها الجولف الأردنية، والتي جاءت كثمرة للدعم والتعاون من مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص مقدما شكره للجان المنبثقة عن الاتحاد والتي شكلت إضافة حقيقية للبطولة وبرامج الاتحاد وهي اللجنة الفنية ولجنة التسويق ولجنة الانضباط والسلوك ولجنة الاعلام مؤكدا ان المرحلة القادمة ستشهد تصاعد في مأسسة العمل في الاتحاد وفق معايير دولية.



البطولة التي اختتمت فعالياتها السبت الماضي جرى تنظيمها بالشراكة بين الاتحاد الأردني للجولف وشركة واحة أيلة للتطوير ونادي أيلة للجولف وبدعم كل من IM Motors ، وبنك الاتحاد ، والناقل الرسمي للوفود AVIS ، وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الخاصة وهيئة تنشيط السياحة.







