اتحاد المهندسين العرب يجدد الاعتماد الهندسي لبرنامج هندسة العمارة بجامعة البترا

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جدد اتحاد المهندسين العرب الاعتماد الهندسي والتكنولوجي (ACAET) لجامعة البترا، ومنحت الهيئة العربية للاعتماد الهندسي والتكنولوجي التابعة للاتحاد اعتمادها لبرنامج هندسة العمارة في كلية العمارة والتصميم في الجامعة.ويمكِّن الاعتماد خرّيجي قسم هندسة العمارة في جامعة البترا من الانتساب لنقابات المهندسين في الدول العربية، ويسهِّل حصولهم على الإقامات اللازمة لممارسة العمل الهندسي فيها.وأقرّت لجنة التقييم التابعة للهيئة العربية للاعتماد الهندسي في زيارة ميدانية إلى مرافق الجامعة برئاسة الدكتور مأمون الورع استيفاء برنامج هندسة العمارة لجميع شروط ومعايير الاعتماد.