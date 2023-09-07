اتفاقية تعاون بين "إيليا نقل" و"عزّت مرجي" لتدريب وتأهيل الشباب

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وقعت مؤسسة إيليا نقل ومجموعة عزّت مرجي اتفاقية تعاون وشراكة، تقوم المجموعة بموجبها بعقد تدريبات عملية في مجال الريادة الاجتماعية وغيرها من التدريبات اللامنهجية لعدد من الطلبة المبعوثين على منحة المؤسسة، وذلك لتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل وابتكار مشاريع خاصة بهم.ووقع الاتفاقية عن المؤسسة المديرة العامة راندي عابدين، وعن مجموعة عزّت مرجي مديرة قسم المسؤولية الاجتماعية لينا حوراني.وأكدّت عابدين عقب توقيع الاتفاقية أهمية تضافر الجهود وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات، موضحة أن تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد.كما أشادت عابدين بجهود مجموعة عزّت مرجي ودعمها لمؤسسة إيليا نقل من خلال تدريب وتأهيل الشباب والطلبة المستفيدين من منح المؤسسة، الأمر الذي يساهم في الوصول إلى أعداد أكبر من الطلبة المستحقين.من جانبها قالت حوراني أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز فرص الشباب وتطوير مهاراتهم، مشيرة إلى أن قسم المسؤولية المجتمعية في مجموعة عزت مرجي ملتزم بتقديم التدريب والتأهيل اللازمين للطلبة المستفيدين.وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الشراكة فرصة للمساهمة مع مؤسسة إيليا نقل في بناء جيل مبدع وريادي يمكنه الإسهام في تطوير مجتمعنا واقتصادنا. وقالت "نأمل أن يكون لدينا تأثير إيجابي على حياة هؤلاء الشباب وأن نساهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. نتطلع إلى مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والابتكارات بفضل هذه الشراكة القيمة".