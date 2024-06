اتفاقية شراكة بين أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي ومعهد الجزيرة للإعلام

اضافة اعلان



وقعت أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي التابعة لمجموعة رؤيا الإعلامية اتفاقية شراكة مع معهد الجزيرة للإعلام، بهدف تعزيز الشراكات الدولية.

وستمكّن الشراكة الطرفين من العمل معا على تنظيم وإقامة دورات تدريبية في تخصصات إعلامية متعددة في الأردن وخارجه.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤيا الإعلامية المهندس فارس الصايغ: "متحمسون للتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام لتقديم برامج تدريبية متطورة تمكّن العاملين في مجال الإعلام في المنطقة، ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في مهمتنا لرفع معايير التدريب الإعلامي وتعزيز جيل جديد من الممارسين الإعلاميين المهرة".

من جانبه قال المدير العام لأكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي الدكتور رمزي الكرمي: "يعكس هذا الاتفاق مع معهد الجزيرة للإعلام التزامنا بتقديم تدريب إعلامي من الدرجة الأولى من خلال دمج مواردنا وخبراتنا، كما أننا نسعى إلى خلق بيئة تعليمية ديناميكية تلبي الاحتياجات المتطورة لصناعة الإعلام".

من جهتها قالت مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري: "سعداء بتوقيع هذه الشراكة مع أكاديمية رؤيا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التدريب الإعلامي وتوسيع آفاقه".

واعتبرت العامري الشراكة فرصة غنية لتدعيم مهارات الطلبة وتجربتهم العملية في الإعلام في الأردن.

مدير إدارة التخطيط والمشاريع في معهد الجزيرة حمد الحول أكد بدوره أن الشراكة تعكس التكامل الواضح في الرؤى والأهداف المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى صناعة الإعلام، كما يعكس الالتزام الثابت في السعي نحو توفير تدريب إعلامي بجودة عالية.

وأُسست أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي من قبل مجموعة رؤيا الإعلامية في العام 2018، بهدف ملء الفراغ الكبير في صناعة التدريب الإعلامي من خلال الريادة في خلق نهج تدريب إعلامي متكامل ومتعدد الأبعاد. وتقدم أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي العديد من البرامج التدريبية الاحترافية من خلال مركز تدريبي وتعليمي متطور ومجهز بالكامل، بحيث تجذب الموهوبين والفنانين والإعلاميين من كل أنحاء العالم لتنمية مهاراتهم الفنية والإعلامية.

تعد أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي، جهة معتمدة من قبل الأكاديمية العالمية للفنون والإعلام والإبداع "IAAMC" (International Academy of Arts, Media, and Creativity) وهي إحدى أهم الأقطاب الأمريكية لاعتماد الدراسات الاحترافية للفنون والإعلام ضمن المجموعة الأمريكية لإدارة المشاريع التعليمية American Group for Managing Educational Projects (AGMEP).

اضغط على الرابط التالي لمعرفة المزيد: https://royaacademy.com

انطلق معهد الجزيرة للإعلام في 24 شباط/فبراير 2004، بوصفه صرحاً معرفياً يجمع الخبرة والتجربة، بالمعرفة النظرية والتطبيقية، في دورات تدريبية تغطي مختلف تخصصات علم الاتصال.

ويهدف المعهد إلى النهوض بصناعة الإعلام في الوطن العربي والعالم، ويتعاون مع مجموعة من المعاهد والمؤسسات العالمية؛ لتقديم مادة تدريبية على أعلى المستويات. وتتمثل رسالة المعهد في المساهمة في بناء القدرات الإعلامية للأفراد والمؤسسات عبر حلول مبتكرة وفريق مبدع.

اضغط على الرابط التالي لمعرفة المزيد عن المعهد: