الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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احصل على تقييمات شركات التداول الأكثر دقة مع موقع ثقة

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صورة تعبيرية

موقع ثقة هو واحد من أهم المنصات العربية الإلكترونية الموجودة في السوق العربي عندما يتعلق الأمر بقطاع التداول والاستثمار، حيث توفر هذه المنصة مجموعة من أفضل الكفاءات والخبراء في مجال سوق المال يقومون بمشاركة كافة المعلومات الهامة التي تعمل على إرشاد المتداولين وتوجيهم ليمروا بتجربة تداول سلسة ملائمة لاحتياجاتهم وأمنة بشكل كبير، وهذا من أجل حمايتهم من الوسطاء الوهمين، وشركات التداول النصابة.

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في التقرير التالي، سنأخذكم في جولة تثقيفية نتعرف من خلالها على أبرز ما يقدمه موقع ثقة من خدمات، يمكن أن تساهم في جعل مشوارك داخل عالم التداول أكثر سلاسة، وسهولة، وخالي من المتاعب، والمشاكل بأقصى قدر ممكن، وخصوصًا خدمة تقييمات شركات التداول الأكثر دقة التي يقدمها الموقع، فتابعونا فيما يلي.

ما هو موقع ثقة؟

هي منصة عربية الكترونية متخصصة بمجال تقييم شركات التداول والاستثمار، وفيها يتم مشاركة كافة المعلومات، والأخبار الخاصة بشركات التداول الموجودة في السوق، حيث يتم تقييمها وفقًا لوضعها القانوني داخل السوق، وتصنيفها وفقًا للتراخيص التي تحملها، مما يساهم في جعل تجربة المتداول أكثر سهولة وأمانًا.

 

على الجانب الأخر، يوفر موقع ثقة شرح كافي ووافي لكل التفاصيل المتعلقة بعالم التداول عن طريق باقة كبيرة ومتنوعة من المقالات، وهذا يساعد المتداولين المبتدئين في هذا المجال على زيادة وعيهم الثقافي بخصوص عالم التداول، وخفاياه واسراره، وأنجح الاستراتيجيات التي يجب اتباعها بداخله.

 

كما يشارك الموقع مع زواره أخر أخبار ومستجدات سوق التداول التي يمكنها أن تؤثر بشكل، أو بأخر على آلية عمل الأسهم في سوق البورصة، لذا سواء كنت مبتدئ أو محترف في مجال التداول لا غنى عنك عن الاستعانة بهذا الموقع.

ما هي أهم الخدمات التي يوفرها موقع ثقة؟

يقدم موقع ثقة مجموعة من الخدمات المهمة التي يمكن أن تفيد جميع زواره المهتمين بسوق التداول، سنتحدث عنها باستفاضة فيما يلي.

تقييمات دقيقة لشركات التداول في السوق

نظرًا لوجود العديد من شركات التداول النصابة الوهمية التي يمكن أن ينخدع فيها المتداولين بسهولة، قام موقع ثقة بتوفير خدمة تقييمات شركات التداول. في هذه الخدمة يرصد الموقع شركات التداول الموجودة في السوق، ويقوم بتحليلها بشكل تفصيلي بداية من نشأتها، وتاريخها، وموقعها، والتراخيص التي تحملها، وآلية عملها داخل السوق، بالإضافة إلى ردود الأفعال المثارة حولها، وعلى هذا الأساس يقوم الخبراء المسؤولين عن الموقع بتقيم شركة التداول بشكل شفاف، وصريح، حيث يوضحون هل هي جديرة بالثقة والتعامل وموثوقة، أم أنها مجرد شركة نصابة ووهمية.

 

هذه الخدمة تساعد المتداولين زوار الموقع في تجنب التعامل مع الشركات النصابة الوهمية، وتوفر لهم اقتراحات لشركات تداول موثوقة ومعتمدة ومرخصة يمكنهم الاعتماد عليها.

كاشف شركات التداول النصابة

بجانب التقييمات الدقيقة التي يوفرها موقع ثقة للزوار، يوفر أيضًا لهم أداة كاشف شركات التداول، ومن خلال هذه الأداة يمكن لأي زائر للموقع البحث عن أي شركة تداول موجودة في السوق يريد التعامل معها، والتأكد من وضعها القانوني داخل السوق المالية، ويعرف هل هي مرخصة أم لا قبل التعامل المباشر معها.

وفي حالة إذا كان هناك شركة تداول غير مذكورة بالموقع يمكن للمتداول التواصل المباشر مع خدمة عملاء الموقع، وارسال اسم الشركة وموقعها الإلكتروني عن طريق الواتس اب، وسيتم الرد عليه على الفور، وتحديد مدى مصداقيتها داخل السوق من عدمه.

خدمة ثقة VIP

يقدم موقع ثقة خدمة VIP وهذه الخدمة مقدمة خصيصًا للمتداولين الذين يبحثون عن شروط تداول خاصة، أو المتداولين الذين يبحثون عن شركات تداول مرخصة في أسواق المال.

من خلال هذه الخدمة المقدمة من ثقة يمكنكم الحصول على استشارة مجانية أولية عبر الهاتف من خبير مختص في مجال التداول, يتم ادارة هذه الخدمة بشكل كامل بالتعاون مع شركة XTB كونها احدى شركات التداول المرخصة لتقديم خدمات التداول في الشرق الأوسط، من خلال فريق الشركة ومكاتبها الرئيسية في دبي.

 

بجانب ذلك، توفر هذه الخدمة توجيه للمتداولين المشتركين فيها، وهذا من أجل تفادي الوقوع بفخ شركات التداول الغير مرخصة، والوهمية، كما توفر هذه الخدمة إمكانية المتابعة المستمرة مع المتداولين الراغبين في رفيق يساعدهم على التقدم في مجال التداول.

 

أيضًا توفر الخدمة شروط تداول خاصة واستثنائية، والتي منها تداول بدون رسوم خفية، أو تداول مع حساب تداول مع سبريد منخفض، وكذلك استجابة سريعة في تنفيذ الأوامر، بالإضافة إلى دعم فني ومتابعة مستمرة على مدار الـ 24 ساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع.

مميزات الاعتماد على موقع ثقة

      الحصول على معلومات شفافة وواضحة بخصوص أفضل شركات التداول الموجودة في السوق.

      المنصة مقدمة في الأساس إلى السوق العربي، لهذا هي توفر كافة الخيارات التي تناسب السوق العربي واحتياجاته المتداولين به.

      يمتاز الموقع بسهولة التعامل وسرعة الاستجابة على كافة الاستفسارات.

      لدى الموقع فريق عمل احترافي يمتلك خبرة طويلة تمتد لسنوات، ويمكن الاستفادة منها عن طريق الحصول على نصائح مباشرة من خلال التواصل المباشر عن طريق الواتس اب.

      يوفر الموقع تحديث مستمر لأخر أخبار سوق المال والأعمال، والتي تفيد المتداولين في سوق الأسهم بشكل كبير.

      بالنسبة للمبتدئين في مجال التداول، فلدى الموقع مجموعة كبيرة من المقالات التعليمية التي يمكن أن تساعدهم على التعرف على عالم التداول من الصفر وحتى الاحتراف.

 

كانت هذه أبرز التفاصيل المتعلقة بموقع ثقة، وندعوكم إذا أردتم حقًا العثور على شركات تداول موثوقة يمكنكم العمل معها اعتمدوا على التقييمات الدقيقة التي يوفرها لكم موقع ثقة، لأنها محايدة تمامًا، وغير متحيزة لأحد على حساب أحد.

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