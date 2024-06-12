استكشف العالم بأفضل الأسعار: كيفية حجز الخطوط الجوية السعودية عبر موقع إلكتروني موثوق به

إذا أردت حجز أفضل عروض الطيران السعودي، فإن موقع فلاي إن هو وجهتك المثالية؛ إذ يُمكنّك من استخدام عروض الطيران السعودي التي يتم تحديثها بشكل دوري، كما أنه يُتيح لك حجز فندق من اختيارك بين 600,000 فندق حول العالم، كما أنه الخيار الأفضل لمن يبحث عن موقع إلكتروني موثوق يسمح له بحجز رحلات الخطوط الجوية السعودية بطريقة سلِسة وآمنة.

كيفية حجز الخطوط الجوية السعودية عبر موقع إلكتروني موثوق به

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ينطلق تشغيل الخطوط الجوية السعودية الأساسي من ثلاث مطارات رئيسية، وهي مطار الملك عبد العزيز بجدة، مطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك فهد بالدمام، وقد أتاحت منصة فلاي إن حجز الرحلات بسهولة وسرعة، فقط من خلال تطبيق الخطوات التالية:

1. التوجه إلى منصة حجز الخطوط الجوية السعودية من موقع فلاي إن مباشرةً.

2. تحديد العملة المراد حجز الرحلة والدفع بها.

3. الاطلاع على العروض المتاحة لاختيار المناسب منها.

4. اختيار نظام الرحلة من بين ذهاب وعودة/ ذهاب فقط/ وجهات متعددة.

5. إدخال موقع المغادرة ووجهة السفر، من وإلى المدينة أو المطار.

6. تحديد تاريخ المغادرة والعودة.

7. تحديد درجة السفر، وعدد المسافرين بين البالغين والأطفال والرُضع.

8. الضغط على زر "موافق" لحفظ البيانات المُدخلة.

9. النقر على أيقونة "ابحث" لاختيار الرحلة المناسبة وحجزها.

درجات السفر على الخطوط السعودية

تمتاز الخطوط السعودية بامتلاكها أسطول جوي حديث مُجهز على أعلى مستوى، وتنوع وجهاتها بين الرحلات المحلية والدولية، سعر تذاكر الطيران المميز، وسهولة الحجز والإلغاء وإصدار بطاقات صعود الطائرة من خلال عِدة وسائل، مع العلم أنها ضمّت درجات سفر مختلفة، يمتلك كلًا منها مميزات خاصة به، كما يلي:

1- الدرجة الأولى

● يحظى المسافرين على هذه الدرجة بخدمة مميزة عالية المستوى.

● يحصلون على أكواب القهوة العربية كضيافة ترحيبية لهم.

● يُمكنهم تذوق المقبلات والمأكولات المتنوعة ذات الجودة العالية.

● يحصلون على نظام ترفيهي مميز من خلال عرض المحتوى المتنوع.

● تُقدم لهم حقيبة هدايا تحتوي على كافة مستلزمات الراحة أثناء الرحلة.

● تُوفر لهم مقاعد مريحة يُمكنهم التحكم بها بشكل إلكتروني سلِس.

2- درجة رجال أعمال

● تم تصميم هذه الدرجة مراعاةً لمتطلبات أصحاب وصاحبات الأعمال، وتقديم الخدمة المثالية لهم.

● لديهم إمكانية العمل وإنجاز مهامهم العملية على متن الطائرة أثناء الرحلة.

● يتم تهيئة بيئة عملية مريحة مناسبة لهم، ويحصلون على مميزات مشابهة للمسافرين على الدرجة الأولى.

3- الدرجة السياحية

● تنافس الدرجة السياحية في الخطوط السعودية نظائرها في الخطوط الأخرى على متن طائرات أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط والعالم.

● يتم توفير أنظمة حديثة للتسلية والاتصالات أثناء الرحلة.

● يحصلون على مقاعد مريحة يُمكن التحكم بها بمرونة عالية.

● تُقدم لهم حقيبة هدايا تحتوي على أطقم وأدوات للنوم والراحة في بعض الرحلات.

● الحصول على تشكيلة متنوعة من الوجبات والمشروبات للرحلات الطويلة، سواء كانت محلية أو دولية.

مميزات الحجز عبر موقع فلاي إن

تم تصنيف موقع فلاي إن أنه افضل موقع حجز طيران يُتيح للمسافر عِدة خيارات متنوعة يختار منها ما يناسب احتياجاته وميزانيته معًا، وذلك بناءً على المزايا المتعددة التي يقدمها للعملاء، من أبرزها:

● يجمع بين أكثر من 450 شركة طيران و600 ألف فندق حول العالم.

● إتاحة عِدة وسائل دفع آمنة، مثل بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر.

● فريق خدمة عملاء متواجد لخدمتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

● توفير تطبيق إلكتروني ذو واجهة استخدام سهلة يُمكن الحجز من خلاله، ويُمكن تحميله على هواتف الأندرويد والآيفون.