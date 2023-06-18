الثلاثاء 20 حزيران 2023
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افتتاح مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في مأدبا

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افتتاح مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في مأدبا
في إطار الشراكة التي تجمع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والعمل، مع شركة زين الأردن؛ افتُتِح اليوم الأحد مركز اتصال زين الجديد لخدمات الزبائن في مؤسسة التدريب المهني بمحافظة مأدبا، وذلك بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث ستقوم شركة زين من خلال هذه المبادرة بتوفير 13 فرصة عمل مستدامة لـ 13 شاباً وشابة من أبناء محافظة مأدبا وشمولهم بالضمان الاجتماعي.اضافة اعلان

وتم افتتاح المركز بحضور أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي مندوباً عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد مفلح الغرايبة، ورئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، والمهندس محمد النوايسة مندوباً عن رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وأكّد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن هذه المبادرة تأتي في اطار الجهود الرامية إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب الأردني في المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن نهج وزارة التخطيط والتعاون الدولي في دعم وتمويل المبادرات  التنموية الريادية.

وبين أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة قد ساهمت خلال الأعوام (2018–2023) بتمويل مبادرة إنشاء (8) مراكز اتصال بالشراكة مع شركة زين في المحافظات المختلفة  وبكلفة إجمالية وصلت إلى (640) ألف دينار، والتي وفّرت حتى الآن (78) فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظات، كما بين أنه سيتم خلال الاشهر القادمة افتتاح مركزين جديدين بالتعاون مع لتوفير(26) فرصة عمل جديدة.

وتساهم وزارة العمل/ مؤسسة التدريب المهني في مبادرة مركز اتصال زين مأدبا، والتي وفرت موقع مركز الاتصال بالإضافة إلى توفير خدمات البنية التحتية، في حين قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع شركة زين بدراسة وتصميم وتطوير المبادرة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المبادرة بقيمة (95) ألف دينار.

وبيّنت شركة زين أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية، لتواصل تقديم دعمها للشباب والمجتمع المحلي، من خلال مشاريع وبرامج مستدامة تسهم من خلالها في تأمين حياة أفضل للأفراد، وتوفّر مصدر دخل ثابت لهم، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الشركة في جميع برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف السابع عشر(عقد الشراكات من أجل تحقيق الأهداف).

وأضافت الشركة أن إنشاء هذا المركز ضمن الاتفاقية التي وُقّعت العام الماضي ما بين الشركة والحكومة ممثلةً بوزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والعمل/ مؤسسة التدريب المهني تعزيزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير سبل التعاون المشترك؛ تم بهدف المساهمة في رفد محافظات المملكة بمشاريع تنموية ومستدامة، تُسهم بتوفير فرص عمل للشباب وخريجي الجامعات القاطنين في المحافظات، والمساهمة في تمكينهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة وتحسين فرصهم، والتقليل من نسب البطالة في المحافظات، حيث سيصل عدد مراكز اتصال زين في المملكة إلى 10 مراكز، اذ تم إنشاء 8 منها في محافظات الطفيلة، وجرش، وعجلون، ومعان، والبلقاء، ومأدبا، إلى جانب المركز الرئيسي في مقر الشركة بالعاصمة عمان، فيما سيتم افتتاح مركزين جديدين بموجب هذا التعاون القائم مع الحكومة.

من جانبه، أكّد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد مفلح الغرايبة إن هذه خطوة مهمة ضمن إطار التوجيهات الملكية السامية بضرورة تأهيل وتدريب الشباب والشابات الاردني وفقا لاحتياجات سوق العمل والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف الغرايبة ان المؤسسة تتطلع الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومن ضمنهم شركة زين للانتقال الى بقية المحافظات وفتح مراكز اتصال بما يخدم الشباب والشابات.

وأكد الغرايبة بأن شركة زين قد حققت بتركيزها وشراكتها مع مؤسسة التدريب المهني على محور دعم التعليم المهني كأحد محاور استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية ونظرتها لما يوفره هذا النوع من التدريب من فرص تشغيل ووظائف في مهن وقطاعات متنوعة، ، حيث عملت شركة (زين الاردن) مع مؤسسة التدريب المهني على تطوير مبادراتها لإنشاء مراكز لتدريب الشباب على صيانة الاجهزة الخلوية.
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