 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإسلامي" شريك إستراتيجي بمنتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"

الإسلامي" شريك إستراتيجي بمنتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"
الإسلامي" شريك إستراتيجي بمنتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"
 قدم البنك الاسلامي الاردني الدعم والرعاية  لمنتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بعنوان "عمان عاصمة الاقتصاد الرقمي" من خلال شراكته الإستراتيجية مع غرفة تجارة الأردن وبالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، الذي عقد  تحت الرعاية الملكية السامية، وافتتحه مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، وبحضور ممثلين عن الدول المشاركة تحت مظلة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية والهيئات الدولية، وخبراء وباحثين في الاقتصاد الرقمي، وكبار رجال الأعمال بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وشركات استثمارية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة وذلك خلال  الفترة 27-26 أيار2024 في عمان.اضافة اعلان
وقال الدكتور حسين سعيد / الرئيس التنفيذي للبنك الاسلامي الأردني" انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بمنظور التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وإستراتيجية مصرفنا في التحول الرقمي وبما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تأتي المشاركة في هذا المنتدى تأكيداً على  حرصنا المستمر للتواجد ضمن النشاطات الاقتصادية المهمة والداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والتي تعزز من تحمل مصرفنا لمسؤولياته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني ولما لهذا المنتدى من أهمية كبيرة في إتاحة الفرصة للاطلاع على أهم التطورات الحاصلة في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية وكيفية الاستفادة منها وانعكاسها الإيجابي على الاقتصاد الوطني  وتنمية المناخ الاستثماري في الدول العربية والإسلامية ".
وقد تمثلت مساهمة البنك الإسلامي الأردني في فعاليات المنتدى من خلال المشاركة في الجلسة الحوارية الثانية باستعراض دور الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي في تنمية الاقتصاد الرقمي في الأردن من خلال عرض قدمه مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالبنك الإسلامي الأردني المهندس أحمد الشيخ لأهم محاور التقدم والتطور الذي حققه القطاع المصرفي الإسلامي في البنية الرقمية والتحول الرقمي لخدمة متعامليه، مستفيداً من الرؤية الواضحة للبنك المركزي الأردني بهذا الخصوص والاهتمام الملكي بقطاع تكنولوجيا المعلومات ودور البنوك بتوفير البيئة الرقمية المناسبة للتسهيل على المواطنين في الوصول الى خدماتها بكل سهولة،  ويعزز المنافسة وزيادة العمل وتوفير فرص عمل وإنشاء أعمال جديدة واستقطاب الاستثمارات خاصة للشركات الناشئة.
من جهته، أعرب خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الاردن عن شكره وتقديره للبنك الأسلامي الأردني لدعمه المستمر لنشاطات غرفة تجارة الأردن  ومشاركته في إنجاح هذا المنتدى، مشيداً بالعلاقة التشاركية المستدامة التي تجمعهما وتصب في دعم وتنمية عجلة الاقتصاد الوطني، وقدم مع رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية الشيخ عبد الله صالح كامل درعاً تكريمياً للدكتور حسين سعيد تقديراً لرعاية البنك للمؤتمر، وذلك خلال حفل العشاء الذي أقيم في نهاية فعاليات اليوم الأول من المنتدى.
كما أقام البنك جناحا خاصا في المعرض للتعريف بخدمات ومنتجات البنك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة
الإسلامية.
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