الاتحاد يجمع لاعبي النشامى بعائلاتهم في الدوحة بالشراكة مع "أمنية" و"الملكية"

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احتفالا بوصول المنتخب الأردني، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، مبادرة بالشراكة مع شركة أمنية والملكية الأردنية، لإسعاد لاعبي النشامى، من خلال جمعهم مع عائلاتهم في قطر وإتاحة الفرصة أمامهم لحضور المشهد الختامي السبت المقبل في ستاد لوسيل.وأكدت الأمين العام للاتحاد سمر نصار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المنتخب الوطني على توفير الأجواء المناسبة لعائلات اللاعبين، ومتابعة أبنائهم من الملعب في النهائي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أدائهم ورفع معنوياتهم في المباراة، مقدمة شكرها وتقديرها لشركة أمنية والملكية الأردنية على هذه المبادرة.وبينت نصار أن الاتحاد وجه الدعم المقدم من شركة أمنية للنشامى، بعد التأهل التاريخي للمباراة النهائية، لجمع اللاعبين بعائلاتهم وإتاحة الفرصة أمامهم بتشجيع المنتخب من الملعب، بالإضافة إلى إقامتهم في قطر، فيما قدمت الملكية الأردنية تذاكر الطيران بشكل مجاني للأهالي.بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه أن هذه المبادرة جاءت لتعكس اعتزاز كل أردني بالإنجاز التاريخي لمنتخب النشامى، معربا عن أمله في أن يواصل اللاعبون التميز والإبداع كما عودونا طوال البطولة، والمضي برفع العلم الأردني في كافة المحافل الدولية.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، أن هذه المبادرة تأتي من إيمان "الملكية" بأهمية دعم الرياضة الأردنية ورفع معنويات اللاعبين، مشيرا إلى أن وجود عائلاتهم إلى جانبهم في هذه اللحظات الحاسمة سيشكل حافزاً قوياً لهم لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق إنجاز تاريخي للوطن.أضاف: إنّ تأهل المنتخب الأردني إلى النهائي هو إنجاز عظيم يستحق كلّ التقدير، ونحن في الملكية الأردنية فخورون بدعمنا الدائم والمتواصل للنشامى خلال رحلته نحو تحقيق هذا الإنجاز، ونؤكد على أنّنا سنبقى داعمين للرياضة الأردنية في جميع المجالات، وسنواصل تقديم كلّ ما يلزم لرفع اسم الأردن عالياً في المحافل الدولية.