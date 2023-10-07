السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك الأردني الكويتي يبيع 66.97% من رأس مال شركة بي اتش أم كابيتال / الإمارات العربية المتحدة.

البنك الأردني الكويتي يبيع 66.97% من رأس مال شركة بي اتش أم كابيتال
البنك الأردني الكويتي يبيع 66.97% من رأس مال شركة بي اتش أم كابيتال

أعلن البنك الأردني الكويتي عن إتمام صفقة بيع جزء من استثماره برأس مال شركة بي اتش ام كابيتال /الإمارات العربية المتحدة لصالح مجموعة إثمار الدولية القابضة إي أي اتش / الإمارات العربية المتحدة وبما نسبته 66.97 ٪ من رأس مال الشركة بمبلغ 161 مليون درهم اماراتي اي ما يعادل 30.6 مليون دينار اردني. وبذلك يكون البنك الأردني الكويتي قد حقق ارباحا صافية بعد الضريبة بحوالي 8.3 مليون دبنار اردني. اضافة اعلان
وذلك بعد استكمال الاجراءات والموافقات من الجهات المعنية في كلا البلدين. 

وتم الاعلان عن هذه الصفقة خلال الحفل الذي أقيم يوم الخميس الموافق 2023/10/5 في متحف اللوفر ابو ظبي بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الاردني الكويتي هيثم البطيخي و الرئيس التنفيذي لمجموعة إثمار الدولية القابضة علي الجبيلي. 
وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ناصر اللوزي بان هذه الخطوة جاءت بعد تقييم مجلس الادارة للاثر الايجابي المتوقع من عملية البيع على ربحية الشركة ومركزها المالي.. وتماشيا مع استراتيجية البنك في الاستغلال الامثل للعوائد الاستثمارية. 
ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي للبنك الاردني الكويتي هيثم البطيخي قائلا :" إننا نسعى دوما لتعزيز مركزنا المالي وتحقيق افضل عائد لمساهمي البنك من خلال استثمار الفرص المتاحة لنا محليا وعربيا". 
وتابع :" واحتفظنا بنسبة 10% من راس مال الشركة كاستثمار استراتيجي مما قد يوفره من فرص مستقبلية للبنك بالاضافة الى توفير افضل الخدمات للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة".
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