الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك الأردني الكويتي يجتاز فحص استمرارية عمل أنظمته التكنولوجية وخدماته ومنتجاته بكفاءة عالية

البنك الأردني الكويتي
البنك الأردني الكويتي
إيماناً من البنك الأردني الكويتي بأن استمرارية أعماله وخدماته تدعم استمرارية أعمال عملائه، فقد استطاع البنك إتمام أحد أهم انجازاته وأكثرها تعقيداً وتطوراً في مجال استمرارية واستدامة الأعمال، وذلك منذ سنوات تأسيسه، ووفق تعليمات البنك المركزي الأردني وأفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص.اضافة اعلان
فعلى مدار أسبوع كامل، ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 8/12/2023 ولغاية صباح الجمعة التالي الموافق 15/12/2023، تمكّن البنك من اختبار خطة التعافي من الكوارث بتشغيل كافة الأنظمة البنكية وغير البنكية عالية ومتدنية الحساسية، والخدمات الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات العاملة في خدمة العملاء والإدارة العامة وشبكة فروع البنك المنتشرة على مستوى المملكة، وذلك من خلال مركز بيانات البنك للتعافي من الكوارث Disaster Recovery Data Center   الكائن في Zain Bunker -مجمع الملك الحسين للأعمال.
وتعتبر هذه الخطوة تتويجاً لجهود واستثمارات البنك الأردني الكويتي الهامة وطويلة المدى التي قدمها خلال العامين الماضيين، بهدف تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، من خلال إنشاء ثلاثة مراكز بيانات وفق أحدث المواصفات العالمية.
وقد صرّح الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي، بأن هذا الإنجاز الرائد يأتي في إطار حرص البنك  على الإلتزام بتعليمات الجهات الرقابية وأفضل المعايير الدولية، وترجمةً لريادة وكفاءة البنك وفعاليته في إدارة عملياته، وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالجودة المطلوبة في مختلف الظروف وحالات الطوارئ والتعطل، التي قد تطرأ لا قدر الله، وبما يحمي العملاء وحساباتهم ، ويساهم كذلك في حماية الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي، وبذلك نستطيع أن نقول اليوم بأننا بتنا أقرب إلى عملائنا وأكثر اتصالاً بهم من أي وقت مضى.
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