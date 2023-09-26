الثلاثاء 26 أيلول 2023
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البنك الأردني الكويتي يحصل على المركز الاول في مسابقة (خطابات الضمان الرقمية)

البنك الأردني الكويتي يحصل على المركز الاول في مسابقة (خطابات الضمان الرقمية)
البنك الأردني الكويتي يحصل على المركز الاول في مسابقة (خطابات الضمان الرقمية)
“في أطياف الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص (جوباك) المتمثلة بالرعاية الذهبية لبرنامج التكنولوجيا المالية (JOIN FINCUBATOR)، اعرب الرئيس التنفيذي للبنك الاردني الكويتي هيثم البطيخي  عن سعادته و فخره بالإنجاز الذي تم تحقيقه و حصول البنك على المركز الأول في مسابقة "خطابات الضمان الرقمية" ، و التي تم عقدها من قبل الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص (جوباك) بين البنوك الراعية لبرنامج التكنولوجيا المالية (JOIN FINCUBATOR).اضافة اعلان
وبهذه المناسبة قال : أود أن أتوجه بالشكر الجزيل  لكوادر البنك الأردني الكويتي الذين بذلوا جهدا استثنائيا لتطبيق خدمة "خطابات الضمان الرقمية" خلال عشرة أيام فقط. و لن ننسى تقديم الشكر الجزيل لفريق الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص (جوباك) على تنظيمهم الاحترافي للمسابقة و الحفل.”
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