البنك الأردني الكويتي يحصل على جائزة أفضل بنك بالأردن

أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على جائزة أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية الاجتماعية لعام 2023 من مجلة Global Banking and Finance Review.وتؤكد الجائزة العالمية على قدرة البنك الأردني الكويتي على تنفيذ التزاماته تجاه تنمية وتطوير المجتمع المحلي مع حفاظه على تحقيق النمو والربحية من أعماله المصرفية، وبما يعزز من مكانته الرائدة في السوق المصرفي الأردني ويدعم قوة علامته التجارية.وقالت رئيس دائرة الاستراتيجية والتسويق في البنك الأردني الكويتي، دانه جرادات: " فخورون بحصولنا على هذا التقدير العالمي من مجلة Global Banking and Finance Review، الذي يثبت قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المجتمعية والتي يتمتنفيذها ضمن برنامج استثمار مشترك ينسجم واستراتيجيته في مجال المسؤولية الاجتماعية القائمة على ثقافة وقيم البنك الأساسية المتمثلة في المهنية والعمل الجماعي والابتكار".وأضافت جرادات: "تعتمد قيمنا المؤسسة على دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) وتمكين المجتمعات المحلية وتنميتها من خلال مساهمة البنك المجتمعية الفاعلة، وبناءً عليه تم تطوير استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز مكانة البنك الرائدة، ومشاركة قيمه مع أصحاب المصلحة، وتقليل المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية ومخاطر السمعة".وأشارت جرادات إلى أن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك تنص على ربط جميع أنشطته بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية، موضحة أن استثمار البنك على برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية زاد بنسبة 88% منذ العام 2021، كما ارتفعت أعداد المشاريع المجتمعية المدعومة من البنك بنسبة 28% في ذات العام.تجدر الإشارة إلى أن جوائز مجلة Global Banking and Finance Review التي أطلقت في العام 2011، تعكس الابتكار والانجاز والتغييرات المتقدمة والملهمة التي تحدث داخل المجتمع المالي العالمي، حيث جاء إطلاق هذه الجوائز لتكريم الشركات والمؤسسات المصرفية والبنكية بمختلف أنواعها وأحجامها والتي تظهر تميزها وخبراتها في العالم المالي وعلى مختلف الأصعدة.