البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعملائه

أطلق البنك الأردني الكويتي جوائز حسابات التوفير لعملائه، بجوائز نقدية، تصل قيمتها إلى 99,999 ألف دينار للجائزة الواحدة، حيث ستستمر الحملة حتى نهاية العام الحالي.

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وبموجب البرنامج الذي أطلقه البنك بشهر أيار، يتمكن العميل من فتح وتغذية حساب التوفير الخاضع للجوائز، حسب شروط وأحكام المنتج للتأهل لفرص ربح جوائز يومية وأسبوعية وشهرية وموسمية وربع سنوية وسنوية.



وحدد البنك الأردني الكويتي مبلغ 100 دينار، كحد أدنى لفتح الحساب والتأهل لبرنامج الجوائز، التي تحمل فرص ربح عالية، لكون البرنامج يطرح لأول مرة لعملاء البنك.



وقال السيد سهيل السلمان، رئيس تنمية أعمال التجزئة في البنك :"‘إننا نفخر بإطلاق هذا البرنامج، كواحد من الحلول المالية وبرامج المكافآت التي نحرص على تطويرها لخدمة عملاء البنك، وتقديم فرص مثمرة لهم لتحقيق أهدافهم المالية".



وأكد السيد السلمان أن البنك صمم هذا البرنامج لمساعدة العملاء في الحفاظ على استقرارهم المالي، وتعزيز ثقافة التوفير لديهم، وتحفيزهم على إدارة أموالهم بصورة أكثر فعالية، وتشجيعهم على التخطيط المالي لمستقبلهم.

