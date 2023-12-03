الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك الأردني الكويتي يعزز ريادته في مجال الاستدامة ويحصل على جائزة Green Bond of the Year العالمية

البنك الأردني الكويتي
البنك الأردني الكويتي يعزز ريادته في مجال الاستدامة ويحصل على جائزة Green Bond of the Year العالمية


في خطوة تؤكد ريادته في تعزيز استدامة القطاع المصرفي، أعلن المنتدى العالمي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (The Global SME Finance) عن فوز البنك الأردني الكويتي بجائزة Green Bond of the Year العالمية لعام 2023، وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز النمو المستدام من خلال دمج الاستراتيجيات في عملياته وخدماته المصرفية. اضافة اعلان
وحصل البنك على هذه الجائزة المرموقة بعد منافسة قوية مع عدد كبير من البنوك والمؤسسات المصرفية من مختلف دول العالم، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم في مدينة مومباي - الهند بحضور أكثر من 700 شخص من 70 دولة، وبالشراكة مع برنامج المساعدة الفنية للسندات الخضراء التابع لمؤسسة التمويل الدولية التي منحت المؤسسات الجديرة بالتقدير جائزة السندات المستدامة لهذا العام، حيث تمثل المشاركات الفائزة العدد المتزايد من المؤسسات المالية التي تدرك أن السندات الخضراء والاستدامة لها دور حاسم تلعبه في معالجة أزمة المناخ المستمرة، ومساعدة المؤسسات المالية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: "نأمل في أن يؤدي هذا الإنجاز إلى تشجيع البنوك والمؤسسات المالية في الأردن على إصدار السندات الخضراء، والذي يتوافق مع خطط العمل الوطنية للنمو الأخضر (2021-2025)، حيثُ وضِعَت هذه الخطط لتوسيع طموحات الأردن المناخية والتنمية المستدامة من خلال دمج خطة النمو الأخضر وتغير المناخ وأهداف التنمية  ولتوفير حلول تمويل مبتكرة في السوق الأردني.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس تنمية أعمال الشركات  في البنك الأردني الكويتي فادي خليل: "نحن فخورون بكوننا أول بنك في الأردن يصدر سندات خضراء  بدعم من برنامج التمويل المناخي المختلط بين كندا ومؤسسة التمويل الدولية والذي كان له دور فعال في جعل هذا الإنجاز ممكنًا من خلال استثماره بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وتخصيص عائداته لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والسيارات قليلة الإنبعاثات الكربونية، والبنية التحتية والمباني الخضراء والأنظمة الموفرة للطاقة وموارد المياه وإعادة التدوير والإقتصادات الدائرية المستدامة، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة".
وتابع:" حصولنا على هذه الجائزة يعكس مدى التزامنا الراسخ بالاستدامة والتنمية المستدامة، حيث إننا نؤمن بأن الاستدامة هي استثمار في المستقبل، ونحن في البنك الأردني الكويتي من أقوى الداعمين للجهود الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر".
ومن جانبه، ثمن خواجه أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان حصول البنك الأردني الكويتي على هذه الجائزة كشهادة على الدور الرائد الذي يقوم به البنك في تمويل المشاريع البيئية، مؤكداً مدى حماسه من أجل توحيد الجهود في المرحلة المقبلة، كما أعرب عن أمله بأن يؤدي هذا إلى تشجيع البنوك الاخرى لتبني المشاريع المستدامة الذكية المراعية للمناخ في الأردن ويشجع البلدان الأخرى على أن تحذو حذو الأردن.

وتعود رحلة الاستدامة في البنك الأردني الكويتي لسنوات سابقة حيث حقق خلالها العديد من الإنجازات بدءاً من اعتماد شروط تمويل تفضيلية لمشاريع الطاقة المتجددة، وحتى بناء محطة طاقة شمسية خاصة به عملت على توليد 70% من إجمالي استهلاكه من الكهرباء.
من الجدير بالذكر أن هذه الجائزة العالمية تسلط الضوء على الممارسات الناجحة والمنتجات والخدمات المبتكرة، التي ساهمت بشكل كبير في توسيع نطاق التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية.
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