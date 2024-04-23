البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة EUROMONEY لأفضل بنك محلي في الأردن لعام 2024 للمرة الثاني

اضافة اعلان

منحت المجلة المالية العالمية EUROMONEY البنك الأردني الكويتي جائزة "أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن 2024" للعام الثاني على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز مجلة EUROMONEY الشرق الأوسط للتميز في العاصمة البريطانية لندن، كتقدير عالمي لجهود البنك في الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية والاستثمارية المقدمة لعملاء البنكية الخاصة، مما يؤكد أهمية ومكانة البنك الرائدة في القطاع المالي بالمنطقة.واستندت مجلة EUROMONEY في اختيارها للبنك الأردني الكويتي كأفضل بنك محلي للخدمات المصرفية الخاصة، إلى عدد من المعايير المصرفية الشاملة التي تغطي مدى تميز نموذج أعمال البنك في تقديم خدماته المصرفية، وعلاقاته الاستراتيجية مع العملاء وتقديمه للمنتجات المبتكرة، والحلول المميزة لإدارة الثروات والأصول، ومعدل رضا العملاء، وغيرها من المعايير.قدمت إدارة البنكية الخاصة عام 2023 تجربة مصرفية واستثمارية استثنائية لعملاء البنك من ذوي الملاءة المالية العالية الحاليين والجدد من خلال مجموعة شاملة من الخدمات والحلول الاستثمارية. حيث تم وضع إستراتيجيات متكاملة لمواكبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة في العالم. وتمكنت إدارة البنكية الخاصة من تحقيق نتائج متميزة واستثنائية مقارنة مع معظم المؤشرات المالية العالمية في تقييم أداء المحافظ مما عزز ثقة العملاء وبالتالي ارتفاع قاعدة العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد من الأردن وخارجه، حيث نمى عدد عملاء البنكية الخاصة بنسبة تجاوزت 27% عن عدد عملاء العام السابق كما تم استقطاب مبالغ استثمارية من عملاء جدد وحاليين بنسبة نمو تقارب 100% عن نهاية عام 2022.