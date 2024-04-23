الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة EUROMONEY لأفضل بنك محلي في الأردن لعام 2024 للمرة الثاني

pro-yzzOZxKr
بنوك
منحت المجلة المالية العالمية EUROMONEY البنك الأردني الكويتي جائزة "أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن 2024" للعام الثاني على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز مجلة EUROMONEY الشرق الأوسط للتميز في العاصمة البريطانية لندن، كتقدير عالمي لجهود البنك في الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية والاستثمارية المقدمة لعملاء البنكية الخاصة، مما يؤكد أهمية ومكانة البنك الرائدة في القطاع المالي بالمنطقة.اضافة اعلان


واستندت مجلة EUROMONEY في اختيارها للبنك الأردني الكويتي كأفضل بنك محلي للخدمات المصرفية الخاصة، إلى عدد من المعايير المصرفية الشاملة التي تغطي مدى تميز نموذج أعمال البنك في تقديم خدماته المصرفية، وعلاقاته الاستراتيجية مع العملاء وتقديمه للمنتجات المبتكرة، والحلول المميزة لإدارة الثروات والأصول، ومعدل رضا العملاء، وغيرها من المعايير.


قدمت إدارة البنكية الخاصة عام 2023 تجربة مصرفية واستثمارية استثنائية لعملاء البنك من ذوي الملاءة المالية العالية الحاليين والجدد من خلال مجموعة شاملة من الخدمات والحلول الاستثمارية. حيث تم وضع إستراتيجيات متكاملة لمواكبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة في العالم. وتمكنت إدارة البنكية الخاصة من تحقيق نتائج متميزة واستثنائية مقارنة مع معظم المؤشرات المالية العالمية في تقييم أداء المحافظ مما عزز ثقة العملاء وبالتالي ارتفاع قاعدة العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد من الأردن وخارجه، حيث نمى عدد عملاء البنكية الخاصة بنسبة تجاوزت 27% عن عدد عملاء العام السابق كما تم استقطاب مبالغ استثمارية من عملاء جدد وحاليين بنسبة نمو تقارب 100% عن نهاية عام 2022.



share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
pro-SaDRXNlX

Amman Pharmaceutical Industries launched i ViVA Plus Sodium hyaluronate 0.15% | Trehalose 3%

منذ10 ساعة
فاين

مجموعة فاين الصحية القابضة تطلق موقع مناديل فاين الإلكتروني بنسخته المحدّثة

منذ10 ساعة
بنك الاسكان

38.4 مليون دينار صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان في الربع الأول من عام 2024

22 نيسان 2024
WhatsApp Image 2024-04-21 at 12.13.08 PM

جامعة البترا تطلق مبادرة السلامة المرورية لأطفال المدارس

21 نيسان 2024
WhatsApp Image 2024-04-21 at 11.34.20 AM

شراكة استراتيجية تجمع شركة أمنية مع مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية

21 نيسان 2024
new_570518_2070_800

لأول مرة في الأردن.. مستشفى العبدلي يجري عملية زراعة جهاز يحمي من جلطات الدماغ

18 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات | منذ24 ساعة
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات | منذ24 ساعة
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 