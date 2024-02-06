الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك الأردني الكويتي يقدم 100 ألف دينار لـ"النشامى"

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النشامى


رفع البنك الأردني الكويتي أسمى آيات التهنئة والتبريك لنشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم، للإنجاز الرياضي التاريخي غير المسبوق الذي حققه المنتخب بوصوله إلى الدور النصف نهائي في بطولة كأس آسيا _قطر 2023، بتغلبه على نظيره منتخب طاجيكستان في مباراة تاريخية أسعدت وأفرحت كل الأردنيين في افتتاح مواجهات ربع النهائي للبطولة، ولأول مرة في تاريخنا يتأهل منتخبنا إلى هذا الدور، هذا ويتمنى البنك الأردني الكويتي الفوز لمنتخبنا في مباراته اليوم ضد منتخب كوريا الجنوبية، ليحقق بأذن الله انتصاراً جديداً يضاف لسجل انتصاراته بتأهله لأول مرة للدور النهائي، كل التوفيق لنشامى منتخبنا.اضافة اعلان

وانطلاقًا من تعزيز وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية والوطنية في البنك وتقديراً لإنجاز النشامى، أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، عن تقديم دعم مالي بقيمة 100 ألف دينار لمنتخبنا لما حققه من نصر تاريخي، باعتباره أول منتخب عربي يصعد إلى أحد أضلاع المربع الذهبي. 

وتابع بأن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله قد حرص على دعم توجهات الشباب نحو تنمية وتعزيز مواهبهم الرياضية. وثمن البطيخي إنجاز المنتخب الوطني مؤكدًا ما قاله سمو ولي العهد المحبوب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تغريدته عقب الفوز الذي سيخلده التاريخ (مبارك للنشامى... أفرحتم الأردنيين جميعًا) مقدرًا جهود سموه الذي كان حضوره في الملعب مع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم وأصحاب السمو الملكي الذين كانوا متواجدين صفًا في الملعب خلف منتخبنا الذي حقق طموحنا وحلمنا، وصنع ما لم يصنعه أي جيلٍ آخر، مقدمًا الشكر والثناء لمنتخب النشامى الذي لعب بأداء بطولي، وشجاعة، ومسؤولية ضمن روح الفريق الواحد، وبمنافسة شريفة مليئة بالقدرات والإمكانيات حتى حققوا وزرعوا الفرح والسعادة في بيت كل أردني وعربي متمنيًا استكمال المشوار في تحقيق الحلم وتعزيز الانتصار وإكمال المسيرة والفوز في مباراته اليوم مع منتخب كوريا الحنوبية.

كما وجه البطيخي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لإتحاد كرة القدم على جهوده المبذولة والمستمرة في دعم منتخب النشامى مما كان له اكبر الأثر في وصول منتخبنا الوطني للدور النصف نهائي من البطولة. 
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