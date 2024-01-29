الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
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البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعة في مبادرة القافلة الخضراء في جرش

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البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعة في مبادرة القافلة الخضراء في جرش
قام عدد من موظفي وموظفات البنك الأردني الكويتي بالتطوع لزراعة 650 شجرة مثمرة، للمرة الثالثة في محافظة جرش وبمنطقة سوف تحديداً، ضمن مبادرة القافلة الخضراء المنبثقة عن "الجمعية العربية لحماية الطبيعة"، حيث يمثل هذا النشاط جزءاً من مسؤولية البنك المجتمعية، وترجمة لأهداف التنمية المستدامة والتي تُعنى بشؤون البيئة، والحد من التصحر، والأمن الغذائي، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الزراعة والتطوع، وتوفير مصدر دخل للمزارعين.اضافة اعلان

وإلى جانب الموظفين المتطوعين، شاركت في النشاط 100 طالبة من مجموعة مرج الحمام الإرشادية، وهي إحدى المجموعات الكشفية التابعة لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، التي ترأسها الأميرة بسمة بنت طلال، مؤكدين التزامهن بتعزيز الوعي البيئي والاستدامة في المجتمع المحلي. كما سادت الروح الإيجابية بين المشاركين واستمتع الجميع بأجواء جميلة ومرحة مع إفطار شهي من خيرات الأرض قدمته سيدات المنطقة النشميات، اللواتي قُمن بإطلاق مشروع إنتاجي لخدمة مجتمعهن المحلي من جهة، ومن جهة أخرى لإيجاد دخل إضافي لعوائلهن يتيح العيش الكريم.

ويأتي النشاط ضمن رؤية ثابتة لإدارة البنك في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين الموظفين، وتحفيزهم على خدمة المجتمع. 
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