البنك الأهلي الأردني يطلق برنامجه الخاص بذوي الإعاقة

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ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود البنك المتواصله لتقديم فرص متساوية للجميع، للوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، كما سيعمل البرنامج على تمكين المستفيدين من تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم المالية والشخصية حيث سيقدم البرنامج عدداً من الخدمات التي تشتمل على القروض الشخصية والعقارية وقروض السيارات والبطاقات الائتمانية وبأسعار فائدة تفضيلية ومدد سداد مرنة تلبي احتياجاتهم.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني، الدكتور أحمد الحسين على الدور الفعال الذي يقدمه البرنامج في تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل أكبر، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والخدمات المصرفية الملائمة لهم.