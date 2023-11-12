الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك الأهلي الأردني يطلق برنامجه الخاص بذوي الإعاقة

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البنك الاهلي
بهدف تعزيز الشمول المالي، وكجزء من مسؤوليته المجتمعية، أطلق البنك الأهلي الأردني برنامجه الجديد الخاص بذوي الإعاقة والذي يعكس التزام البنك الكامل بتقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة من خلال توفير منتجات مالية ملائمة لاحتياجاتهم واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الحياة المالية والاقتصادية. اضافة اعلان

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود البنك المتواصله لتقديم فرص متساوية للجميع، للوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، كما سيعمل البرنامج على تمكين المستفيدين من تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم المالية والشخصية حيث سيقدم البرنامج عدداً من الخدمات التي تشتمل على القروض الشخصية والعقارية وقروض السيارات والبطاقات الائتمانية وبأسعار فائدة تفضيلية ومدد سداد مرنة تلبي احتياجاتهم.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني، الدكتور أحمد الحسين على الدور الفعال الذي يقدمه البرنامج في تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل أكبر، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والخدمات المصرفية الملائمة لهم.
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