الأحد 25 حزيران 2023
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البنك الأهلي الأردني يطلق حملة التبرّع بالدم السنوية تحت شعار "شكرا لكل من يساهم بانقاذ حياة"

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البنك الأهلي
بالتزامن مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ويحضور الرئيس التنفيدي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين،  أطلق البنك الأهلي الأردني حملته السنوية للتبرّع بالدم تحت شعار "شكراً لكل من يساهم بإنقاذ حياة" وذلك بالتعاون مع بنك الدم الوطني حيث أقيمت الحملة في مباني الإدارة العامه للبنك وقد شارك بها عدد كبير من موظفيه، بالاضافة إلى عدد من عملائه الذين تزامن وجودهم في البنك.اضافة اعلان
وتهدف هذه الحملة بشكل أساسي إلى تعزيز مفهوم التضامن والتكافل المجتمعي لدى كافة أبناء مجتمعنا كما تسلط الضوء على المساهمة التي يقدمها المتبرعون بالدم طوعاً إلى النظم الصحية الوطنية بالإضافة إلى نشر الوعي عن أهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين. ووجهت الحملة الشكر لجميع المتبرعين وحث وتشجيع جميع الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة على التبرع بالدم بانتظام ليساهموا في تغيير نوعية حياة المرضى المعتمدين على نقل الدم والمساهمة في تهيئة إمدادات آمنة للدم.
وتعليقاً على ذلك، وجه الرئيس التنفيدي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين،  عميق شكره وامتنانه لكل من شارك في هذه الحملة من خلال تبرعه بالدم وساهم في انقاذ حياة، كما أشاد بأهمية نشر الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بالدم من حين إلى آخر وذلك لأهميته الجسمانية والنفسية والانسانية.

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