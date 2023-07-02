البنك الأهلي الأردني يقيم فعالية "ارسم بسمة" بالتعاون مع مدرسة اليوبيل

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ضمن مسؤوليته المجتمعية وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أقام البنك الأهلي الأردني فعالية جمعت عدداً من أطفال إحدى دور الأيتام تحت عنوان "ارسم بسمة" وذلك بالتعاون مع مدرسة اليوبيل حيث شارك فيها عدد من موظفي البنك من خلال برنامج التطوّع "كلنا أهل" بالإضافة إلى عدد من طلبة مدرسة اليوبيل، وقد شهدت الفعالية مجموعة من الأنشطة والفقرات الترفيهية والتي تضمنت الرسم والألعاب وعرض الدمى وتوزيع الهدايا وغيرها.وتهدف الفعالية بشكل أساسي إلى نشر الفرحة ورسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال، كما تركز على تعليم الأطفال العديد من مهارات الاتصال والتواصل والألعاب الجسدية والعقلية بالإضافة إلى استثمارها لمواهب وطاقات الطلبة وحثهم على فعل الخير ورفع قيمة روح العمل الجماعي وتعزيز التكافل الاجتماعي فيما بينهم وإعطاء الأطفال فرصة للتعبير عن أنفسهم وممارسة أنشطتهم المختلفة.